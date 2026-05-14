川習會涉台 陸委會：習近平對台發表錯誤言論

陸委會14日晚間透過新聞稿表示，中華民國是主權獨立國家，也是維護台海和平負責任的一方，更是全球經濟繁榮的重要關鍵力量。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。（本報系資料照）

「川習會 」今天在北京舉行。陸委會表示，中共 領導人習近平 於會上發表對台錯誤言論，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。

大陸委員會（陸委會）14日晚間透過新聞稿表示，中華民國是主權獨立國家，也是維護台海和平負責任的一方，更是全球經濟繁榮的重要關鍵力量。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，更是台海現狀。

陸委會指出，解放軍長期在第一島鏈及台海周邊進行各種灰色地帶、軍事侵擾等對台脅迫動作，這才是目前破壞台海與區域和平穩定的最大風險。台灣將持續建構有效嚇阻的防衛能力與韌性，持續與包括美國在內的友盟國家密切合作。

陸委會重申，政府兩岸政策立場穩健一貫，秉持「四個堅持」、不卑不亢，致力於維持現狀。呼籲北京正視兩岸現實，摒棄政治前提，停止對台複合性施壓，「透過與我民選政府溝通對話、化解分歧，務實改善兩岸關係」。

習近平今天上午在北京人民大會堂會晤美國總統川普（Donald Trump）。

據央視新聞報導，習近平於會上表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」。

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