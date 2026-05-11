我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會將登場「賴清德最怕川普喊4字」害他沒戲唱

哥大研究：堵車費上路後 布朗士南區空氣品質變差

川習會將登場 鄭麗文：盼美中共同為區域和平繁榮做貢獻

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文今在中央黨部與媒體茶敘。（記者鄭媁／攝影）
國民黨主席鄭麗文今在中央黨部與媒體茶敘。（記者鄭媁／攝影）

國民黨主席鄭麗文預計6月初訪問美國，目前正密切規畫行程。對於即將登場的川習會，鄭麗文今天表示，非常樂觀其成，也希望美中能共同為整個區域的和平跟繁榮做出正面貢獻。

美國總統川普將於13日至15日訪問中國大陸。鄭麗文今與媒體茶敘時受訪表示，不只國民黨樂觀其成，她認為，台灣內部朝野應該和解、兩岸應該和解，也真正期待看到美中能發展出正面的友誼、能和解、合作，那就是全世界最大的福音。

提及訪美行，鄭麗文表示，預計6月初出發，由於美國東、西岸都有很多邀約和訪問，他們盡量壓縮，希望不要超過兩周，否則時間會拖得太長。西岸預計造訪舊金山、洛杉磯，東岸則會到波士頓、紐約，以及華府，現在還在積極聯繫是否會到德州，因此，這次行程非常多元豐富。

鄭麗文表示，當國民黨在北京跟中共總書記習近平的會面後，確認雙方都對兩岸和平穩定有巨大的善意跟誠意，也希望能積極往這個方向努力，國民黨希望台海區域能盡量避戰、創造和平的可能性，而美國的態度與支持，至關重要。

鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。鄭麗文說明，她希望改變過去冷戰時期台灣位居第一島鏈的位置，背後呈現出的是戰爭最前線、東西兩大陣營對峙的格局。而是希望，從日本、韓國、中國大陸東南沿海、台灣，到新加坡、香港，大家都知道，這個區域已發展成為世界上最富庶、經濟最發達、科技最先進的地方，她希望這是一個和平、繁榮的區域，而不再是戰爭的前沿。

鄭麗文說，希望它成為一個「Pacific Peace and Prosperity Zone」，改變冷戰思維，讓整個區域變成和平、繁榮、開創的地方，為人類的和平以及新的科技時代的繁榮登上新的高峰。美中兩大強權共同的意願不可或缺，所以她希望美國能扮演更加關鍵、積極的角色。

鄭麗文表示，這個區塊的智慧、能量是不可忽視的，她這次到美國去，希望能傳達對於和平的信心，以及東亞可以為和平繁榮做出重大貢獻的提案，相信這才真正合乎美國的國家利益，也合乎所有區域國家的利益，也應該是大家共同努力的方向。降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，這是她這次到美國去最重要的主軸訊息。

川習會 鄭麗文 中共

上一則

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

延伸閱讀

CNN專訪 鄭麗文提和平繁榮之鏈 預計6月1日訪美

CNN專訪 鄭麗文提和平繁榮之鏈 預計6月1日訪美
北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能

北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能
鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫

鄭麗文：兩岸發展須尊重台灣人民意願 不接受任何形式的強迫
分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘 近50代表齊聚罕見

分享大陸行 鄭麗文邀駐台使節茶敘 近50代表齊聚罕見

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

2026-05-05 02:35

超人氣

更多 >
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀

又高又帥…白俄總統小兒子 正在中國這所頂尖大學就讀
中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華