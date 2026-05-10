CNN專訪 鄭麗文提和平繁榮之鏈 預計6月1日訪美

國民黨主席鄭麗文日前接受CNN專訪表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購，尤其已具備發價書的軍購項目，應優先且迅速處理。（本報資料照片）

國民黨 主席鄭麗文 日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」構想。談及軍購，她重申，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對已具備發價書（LOA）的軍購項目，應優先且迅速處理。

本報系聯合報報導，鄭麗文在專訪中表示，台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子；國民黨將持續以務實穩健路線，守護中華民國 安全、台海和平與人民福祉。東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。

鄭麗文表示，國民黨始終堅定支持中華民國國防安全，也是台灣國防力量最穩定、最負責任的支持者，對於已具備發價書的軍購項目，主張應優先且迅速處理；作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

在兩岸與國際局勢方面，她指出，台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高；國民黨長期堅持依據中華民國憲法與九二共識推動兩岸交流，核心目標始終是維護台海和平與人民安全。

她也指出，台灣擁有全球關鍵半導體產業與高度重要的供應鏈地位，台海和平不僅關乎台灣，更攸關全球經濟安全與區域穩定；若東亞陷入衝突，將對全世界造成巨大衝擊，國際社會應共同努力降低對抗風險，避免戰爭發生。國民黨將持續堅持「強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作」三大方向，帶領台灣在全球變局中維持安全、穩定與繁榮。

另據台北中國時報報導，鄭麗文預計6月1日啟程前往美國，進行約兩周的訪問，行程包括華府、紐約、波士頓、洛杉磯、舊金山等地，預計先抵達西岸，將拜訪多所學校、智庫等；鄭麗文日前曾透露會有「非典型行程」，僑界也相當期待她的到訪，積極詢問籌辦僑宴時間。

鄭麗文在「鄭習會」結束後，就命國民黨駐美代表秦日新安排訪美行程，目前由秦日新以及國際部主任董佳瑜負責，預計6月1日出發，屆時海外部主任吳亮儀也會陪同，訪團規模不會太大，可能就是鄭搭配董、吳「國際雙姝」的組合出訪。

據報導，華府僑聯主任陳惠青爆料鄭6月8日至6月12日訪問華府，並可能於11日舉辦僑宴，但知情人士表示，目前行程細節尚未底定，仍有變動的可能，而爆料指鄭爭取赴德州休士頓，可能與「非典型行程」有關，目前只能說是希望有些輕鬆行程，或見在美有成就的台灣人。

藍營人士指出，除學校及智庫邀約外，也會拜訪美國國會議員，但關鍵的行政部門拜會，仍卡在與美國在台協會（AIT）的互動關係上，特別是處理「國防特別條例」期間，彼此關係有待修復。

據指出，國民黨目前主要透過民間管道安排，缺少AIT的協助，相當不容易，但因鄭麗文在僑界相當受關注，不少僑界人士願意主動協助， 加上「知美派」的前駐美代表袁健生將扮演一定重要角色，目前行程安排順暢。

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