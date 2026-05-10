慈濟萬人浴佛 賴清德谷立言同台

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年。賴清德總統（左上投影）與AIT處長谷立言（右下）一同參加大典。記者曾原信／攝影

慈濟 基金會今年適逢創立60周年，也是「佛誕日、母親節、全球慈濟日」三節合一的節日，慈濟今晚在兩廳院藝文廣場舉行「2026年佛誕浴佛‧孝親感恩祈福會」，台總統賴清德出席致詞，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜 出席外，美國在台協會(AIT)處長谷立言 也出席。

典禮莊嚴肅穆，超過萬人於中正紀念堂廣場齊心虔誠禮讚，賴清德、蔣萬安、侯友宜及谷立言等貴賓一同誦念「祈福文」為台灣與世界祈福，並帶領參與大眾「禮佛足、接法香」。

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，一同祈福，氣氛莊嚴。記者曾原信／攝影

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，一同祈福。記者曾原信／攝影

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，賴清德總統致詞。記者曾原信／攝影

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，AIT處長谷立言（左）出席。記者曾原信／攝影

慈濟昨晚舉行浴佛大典，恰逢慈濟基金會60周年，萬人齊聚於中正紀念堂廣場，銅門上投影著「宇宙大覺者」。記者曾原信／攝影