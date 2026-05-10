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北市六星級月子中心疑偷拍 煙霧偵測器藏麥克風

記者翁至成／台北即時報導
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北市警方使用透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，確認沒有監視設備運作。記者翁至成...
北市警方使用透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，確認沒有監視設備運作。記者翁至成／翻攝

號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家今天被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機報警，轄區中正一警方到場，用紅外線反針孔偵測器偵測，沒有監視設備運作，卻在煙霧偵測器裡面發現有音源相關管線，懷疑錄音，已查扣監視器系統硬碟等證物調查，連姓負責人配合到案，警詢後被依妨害秘密等罪嫌函送法辦。

有民眾在threads上爆料稱「月子中心也裝偷拍」並附上影片，畫面可見民眾把煙霧偵測器拆下後有不明管線，懷疑被偷拍報警，隨後更直指店家就是台北汭恩產後護理之家，貼文曝光大批網友關注。

中正一警方今天下午2點多獲報到場，民眾稱在月子中心哺乳衛教室的煙霧偵測器疑似有鏡頭，到場發現該煙霧偵測器藏有線路，立刻和刑大科偵隊成立專案小組，透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，進行檢視，執行同意搜索及證據保全，查扣煙霧偵測器（含線路）、監視器主機及硬碟等證物，並通知負責人接受調查。

由於紅外線並未偵測到鏡頭反應，初步排除偷拍狀況，但拆下線路後了解，竟有錄音麥克風等相關音源設備。

警方查看月子中心的監視器系統，也未發現有偷拍畫面，由於被害人提告，警方將檢視查扣的系統主機、硬碟等，確認是否不法。

據了解，護理之家連姓負責人在第一時間就到現場向警方說明，強調「完全不知情」，稱那個煙霧偵測器已經很久了，不知道裡面有管線，也不知道用途，但態度配合願意至派出所製作筆錄，警詢後被依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌函送法辦。

北市警方使用透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，確認沒有監視設備運作。記者翁至成...
北市警方使用透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，確認沒有監視設備運作。記者翁至成／翻攝

號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測...
號稱六星級月子中心的台北汭恩產後護理之家被民眾指控，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。圖／擷取自當事者

北市警方查扣煙霧偵測器（含線路）、監視器主機及硬碟等證物。記者翁至成／翻攝
北市警方查扣煙霧偵測器（含線路）、監視器主機及硬碟等證物。記者翁至成／翻攝

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