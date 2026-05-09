我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早晚做這些事 55歲健康專家逆齡20歲

NBA／哈登關鍵三分彈澆熄活塞反撲 騎士G3開胡

淡江大橋點燈 札哈哈蒂遺作成台灣新地標

記者林昭彰張策／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
淡江大橋9日舉行通車典禮，雲門舞集演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓...
淡江大橋9日舉行通車典禮，雲門舞集演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓建築更添生命力。(記者林昭彰╱攝影)

淡江大橋5月12日通車，交通部9日晚辦「感恩．美好之夜」通車典禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜等一同見證全球最大跨徑「單塔不對稱斜張橋」誕生，賴總統說，淡江大橋是中央跨部會合作、地方政府協助才能完成，是台灣新的國際名片，也是台灣驕傲。

世界知名建築師札哈哈蒂十年前因病離世，淡江大橋成為遺作，在札哈哈蒂團隊工作18年的台灣子弟黃劭暐，是設計監造單位中興工程與建築師團隊間重要橋梁，專程飛來台參加通車典禮。他說，飛機緩緩降落能從空中鳥瞰淡江大橋，這座橋成為國門新地標，像在迎接遊子回家，內心無比感動。

通車典禮主軸聚焦在「工程英雄」，播放幕後紀錄影片等致敬，點燈儀式開始後，橋體燈光逐步亮起，現場民眾也同步打開手機手電筒，與舞台燈光互相呼應，橋面形成一片燈海，現場氣氛熱烈，直呼「淡江大橋世界第一！」

賴清德說，淡江大橋有多項世界級特色，已故建築師札哈哈蒂設計靈感來自淡水河景、淡水夕照及雲門舞集舞者姿態，無論從陸地、河口或空中觀看，都不只是建築，而是一件藝術品。工程團隊不斷突破、超越自己，在缺乏前例與可循經驗下完成。

賴清德說，淡江大橋可改善淡水與八里交通，降低關渡大橋約30%交通量及台2線蘆竹段17%交通量，並串聯台61線，讓淡水、八里通往台北港、桃園機場及大台北更便利。

淡江大橋被美國媒體CNN評選為2025年全球最重要建築之一，跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距450公尺，橋面最寬處約70公尺，是台灣首座公路軌道共用景觀橋。

考量日落位置與淡水河岩盤深度，橋塔設立於河道中央偏淡水側，耐震7級以上，透過單塔不對稱斜張橋設計，減少對夕陽落點的遮擋，保留夕照之美。

這座橫跨淡水河口的宏偉建築，設計靈感源自台灣驕傲「雲門舞集」，主塔如同雙手合十，斜張鋼索向外延伸，像在夜色中翩翩起舞的舞者。雲門舞集昨演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓建築更添生命力。

交通部長陳世凱說，淡江大橋是台61線快速公路起點，開通初期民眾對橋梁動線較不熟悉，警方會協助交通導引。

侯友宜 賴清德 卓榮泰

上一則

石崇良曾畫押護病比116年底實施⋯現宣布117年上路 護師工會將告瀆職

下一則

賴清德追思八田與一 陸方舉稻米數據批評「台獨媚日」

延伸閱讀

淡江大橋將成國門新名片 這一設計為了保留淡水夕照

淡江大橋將成國門新名片 這一設計為了保留淡水夕照
全球最高 貴州花江峽谷大橋開通吸金6億 日接待萬人

全球最高 貴州花江峽谷大橋開通吸金6億 日接待萬人
忘了拿破崙下場？川普建華府凱旋門要贏過巴黎 法國人翻白眼嘲諷

忘了拿破崙下場？川普建華府凱旋門要贏過巴黎 法國人翻白眼嘲諷
林懷民亞洲協會對談 「能為台灣人演出是最大的榮耀」

林懷民亞洲協會對談 「能為台灣人演出是最大的榮耀」

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
台總統賴清德（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。（台總統府提供/中央社）

賴清德出訪北京跳腳 陸委會：不需中華人民共和國同意

2026-05-02 14:36
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻
3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起

3星座天生勞碌命 別人的事他也一肩擔起