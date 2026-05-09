淡江大橋點燈 札哈哈蒂遺作成台灣新地標

淡江大橋9日舉行通車典禮，雲門舞集演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓建築更添生命力。(記者林昭彰╱攝影)

淡江大橋5月12日通車，交通部9日晚辦「感恩．美好之夜」通車典禮，賴清德 總統、行政院長卓榮泰 、新北市長侯友宜 等一同見證全球最大跨徑「單塔不對稱斜張橋」誕生，賴總統說，淡江大橋是中央跨部會合作、地方政府協助才能完成，是台灣新的國際名片，也是台灣驕傲。

世界知名建築師札哈哈蒂十年前因病離世，淡江大橋成為遺作，在札哈哈蒂團隊工作18年的台灣子弟黃劭暐，是設計監造單位中興工程與建築師團隊間重要橋梁，專程飛來台參加通車典禮。他說，飛機緩緩降落能從空中鳥瞰淡江大橋，這座橋成為國門新地標，像在迎接遊子回家，內心無比感動。

通車典禮主軸聚焦在「工程英雄」，播放幕後紀錄影片等致敬，點燈儀式開始後，橋體燈光逐步亮起，現場民眾也同步打開手機手電筒，與舞台燈光互相呼應，橋面形成一片燈海，現場氣氛熱烈，直呼「淡江大橋世界第一！」

賴清德說，淡江大橋有多項世界級特色，已故建築師札哈哈蒂設計靈感來自淡水河景、淡水夕照及雲門舞集舞者姿態，無論從陸地、河口或空中觀看，都不只是建築，而是一件藝術品。工程團隊不斷突破、超越自己，在缺乏前例與可循經驗下完成。

賴清德說，淡江大橋可改善淡水與八里交通，降低關渡大橋約30%交通量及台2線蘆竹段17%交通量，並串聯台61線，讓淡水、八里通往台北港、桃園機場及大台北更便利。

淡江大橋被美國媒體CNN評選為2025年全球最重要建築之一，跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距450公尺，橋面最寬處約70公尺，是台灣首座公路軌道共用景觀橋。

考量日落位置與淡水河岩盤深度，橋塔設立於河道中央偏淡水側，耐震7級以上，透過單塔不對稱斜張橋設計，減少對夕陽落點的遮擋，保留夕照之美。

這座橫跨淡水河口的宏偉建築，設計靈感源自台灣驕傲「雲門舞集」，主塔如同雙手合十，斜張鋼索向外延伸，像在夜色中翩翩起舞的舞者。雲門舞集昨演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓建築更添生命力。

交通部長陳世凱說，淡江大橋是台61線快速公路起點，開通初期民眾對橋梁動線較不熟悉，警方會協助交通導引。