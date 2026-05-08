台三班護病比入法仍存5000人力缺口 石崇良：難止關床潮

立法院會三讀修正通過「醫療法」部分條文，「三班護病比」正式入法，2028年5月正式上路，而首年按現行公告護病比標準施行。示意圖。（本報資料照片）

現行三班護病比醫院達標率僅7成，獎勵金曾發生27家醫院掛零，衛福部長石崇良坦承，若要符合三班護病比，仍有近5000護理人力缺口，雖今年人力回流，但有部分會流向長照或診所，留在醫院僅5到6成，至少兩年護理人力才會回穩，且護病比上路「還是會出現關床潮」，現行地區醫院護病比達標率最高，但關床情況也最嚴重。

石崇良表示，2024年推動三班護病比獎勵計畫初期，醫院達標率僅3到4成，去年下半年達標率來到7成，其中白班達標率最高、夜班最低；地區醫院達標率雖高，但也因此關閉最多病床。他說「要達標難免就有關床」，未來制度正式上路後，仍不排除醫院會持續關床。因此，政策不會「懸崖式」上路，將透過夜班津貼、護病比獎勵金等措施，提高護理留任意願。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，3班護病比入法雖是大勢所趨，但可預期地區醫院將「傷得最重」，醫學中心護理師每人平均少照顧一位病人就達標，但地區醫院每位護理師須平均減少照顧7人。

朱益宏指出，不少地區醫院位於偏遠地區或山區離島，護理人力招募困難，非外界認為「加薪護理人員就會來」，就像偏鄉缺醫師，需以公費生制度才能補足缺口，而非提升薪資，籲衛福部應對於地區醫院，特別是偏遠的地區醫院給予經費補助。

區域醫院協會理事長吳鏘亮說，區域醫院比醫學中心所受影響更大，醫院愈小、人力愈少，也愈難調整護病比，衛福部雖設2年緩衝期，但緩衝期長短根本不重要，依現行台灣護理人力推估，再加上少子化趨勢，要在2、3年內補足人力是很困難的。