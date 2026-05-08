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幽浮異象檔案 國防部首批解密

台立院通過7800億軍購條例 國防部：極易造成戰力缺口

中央社台北8日電
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台國防部指出，立法院8日通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，編...
台國防部指出，立法院8日通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，編列上限為新台幣7800億元對美軍購案，完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃的完整性，極易造成戰力缺口。圖／本報資料照片

台國防部指出，立法院今天通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，編列上限為新台幣7800億元對美軍購案，完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規劃的完整性，極易造成戰力缺口，將積極研擬應處方案，以期將衝擊降至最低。

立法院會今天經表決，三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元。

針對「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」重要排除案項及可能的衝擊，國防部晚間以新聞稿指出，原規劃委由中科院研製的「強弓中程反彈道飛彈」，為打造台灣之盾的骨幹，遭特別預算刪除後，若無法及時籌獲，將嚴重影響防空作戰效能。

國防部表示，銳鳶二型海搜戰術型無人機、垂直起降型無人機、濱海監偵型無人機、濱海攻擊等4類型無人機、小型自殺無人艇、可攜式無人機反制系統、機動阻絕器材等，不但是防衛作戰關鍵戰力，且為建立國內無人產業鏈、堅實國防自主能量的基石，全數遭刪除後，將使國軍不對稱戰力建構期程大幅落後，且影響國內無人產業發展，連帶損失預期的經濟成長效益及工作機會。

國防部說明，國軍亟需籌獲的AI輔助情報決策模組、部隊覺知套件（TAK）及台灣戰術網路（TTN），有助提升作戰決策，建立共同圖像，現在未納入特別條例，將延遲國軍人工智慧發展，不利構建完整擊殺鏈。

國防部提到，考量因應平時訓耗，以及戰時遭封鎖之大量彈藥需要，原編列「軍備產能新（擴）建產線」及籌購「通用彈藥」等項，全數遭刪除將衝擊產能擴充，恐無法滿足國軍演訓及戰備任務所需。

至於「有關台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，國防部解釋，是台灣與美國為確保區域安全的創新合作機制，有利台灣快速引進新興科技，無法列入特別預算，不利全案推動及台灣作戰韌性與不對稱戰力的成長。

國防部強調，台灣面對敵情威脅嚴峻，且持續升高，國軍必須立即強化可執行多層次削弱的不對稱戰力，但年度預算的軍事投資適逢付款高峰期，已無容納新增案項空間，國軍本於捍衛國防安全的職責重任，將針對未納特別條例案項，積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，以期將衝擊降至最低，使官兵擁有更完整的戰力，守護國家安全。

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台立院三讀通過7800億元軍購特別條例

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