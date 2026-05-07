公教未具結無陸戶籍 人事總處：不進用

賴政府要求公務員具結無中國大陸身分證，引發反彈。圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

銓敘部去年底發函給全國各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年5月底及11月底填寫一次，引發公務員反彈。立委接獲公教人員陳情，上月底接獲行政院人事總處公文，明文揭示若不具結則無法進用或調任，甚至還被主管機關列管。立委批評，人事總處配合陸委會，將不具結後果，連結到對公務員進用、調任是於法無據。

全國公務員協會前理事長李來希說，政府正透過升遷與調職作為壓力門檻，強制要求在職公務員簽署相關文件或配合限制，若不從則恐影響考績及生涯發展。政府過去僅以「默契」規範，現已轉為正式公文強制執行，已嚴重侵害憲法保障的人民服公職與選擇職業自由。

去年親綠網紅聲稱有數10萬台灣民眾領有大陸身分證，陸委會展開清查，並與其他部會專案查核60多萬名軍公教核心人員是否領取大陸證件，去年10月宣布自今年展開「常態化、制度化查核」，以每半年為期實施督考、彙總一次辦理情形。對於不配合者，政府將列出不聘任等處置「建議」。

公務員去年底均已被要求填寫具結書，上月底，人事總處再次發文給各機關，要求在5月底具結沒有在中國大陸有戶籍、身分證、護照或居留證，若無具結者，無法進用或調任，再度引發爭議。

國民黨立委翁曉玲接獲公教人員陳情，對方表示再次接到學校人事室發文，要求盡快切結沒有在中國大陸有戶籍等，若是不切結，先是呈報校長，並列入名單送到教育部列管，批評「陸委會、教育部太亂來，怎麼可以強迫我去保證自己沒做過的事？」

翁曉玲批評，陸委會、人事總處，為防堵極少數個案，要求全體軍公教，不分階級和工作性質，一律簽署切結書，此等作法，就是先推定所有軍公教人員都有可能是共諜、會叛國，要自證忠誠、沒違法，是踐踏軍公教的尊嚴。

銓敘部長施能傑昨天在立院答詢表示，依照兩岸人民關係條例，若在中國大陸領有戶籍或護照，不得擔任公務員，並說現在對中華民國國籍以外的其他國籍或相關查證，都是用具結方式，包括美國籍也是一樣，這是行政上的方式，「倒不是推定，而是程序要求」。

陸委會強調，軍公教人員配合查核工作，是依法行政，也為維護國家安全貢獻一分心力，更可提升人民對公務體系的信賴。政府常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，都確實符合法律任用規定。

陸委會說，相關作業自今年1月1日起已正式施行，只有初任、調任者，才須辦理查核作業，目前絕大多數的軍公教人員都不需再辦理查核。

針對人事總處要求公教人員具結，學者專家秉持不同意見。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，政府就是要把兩岸切得很乾淨，「政治意涵很大」；成功大學政治系教授王宏仁則說，軍公教族群在政府機構算是中堅份子，對岸當然會想要收買，「這是非常時期的考量」。