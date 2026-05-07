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綠營猛打鼠患 蔣萬安支持度仍逾5成

台灣新聞組／即時報導
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台北市長參選人民調顯示，台北市長蔣萬安的支持度以52.9％領先；圖為台北市首批負...
台北市長參選人民調顯示，台北市長蔣萬安的支持度以52.9％領先；圖為台北市首批負壓式吸菸室7日啟用，蔣萬安（右）表示這是市府推動無菸城市的重要里程碑。（記者蘇健忠／攝影）

綠營智庫「新台灣國策智庫」昨天「新台灣國策智庫」公布2026首都選情最新民調結果，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨出戰的綠委沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見。顯示台北市長蔣萬安支持度大勝傳出將參選的綠委沈伯洋，也最有能力解決鼠患。藍營認為，民調顯示鼠患議題，綠營的確打中民生關心的方向，但也凸顯了蔣萬安解決問題的能力。

本報系聯合報報導，而近期台北爆出鼠患，民眾感受的嚴重程度，有49.2%認為嚴重、35.3%不嚴重、15.5%無明確意見，而認為最有能力解決鼠患的候選人，有39.4%認為蔣萬安最有能力解決，22.4%沈伯洋、29.4%無明確意見。

台北市長蔣萬安昨回應，「不管老鼠多、老鼠少，我們就是全力來防治應該要做的事情」；台北市整體環境，市府會全力維護、清潔。

對此，台北市議員詹為元指出，鼠患成為政治攻防，但到目前為止，相關的統計數據來看，實際上並沒有上升，蔣萬安也親自站上第一線去解決問題，所以市民對他的解決問題能力、以及過去的市政滿意度，累積起來造就蔣萬安過半的支持度。不過，他也提醒，沈伯洋畢竟才剛開始要參選，後勢如何？藍營還是會小心謹慎以對。

另根據這份民調，鼠患議題有近五成認為鼠患嚴重，詹為元指出，一般民眾認知，鼠患就是客觀會發生的事，當然是看後續市府的解決能力，以目前為止，蔣萬安面對鼠患，有展現出他行政能力和解決問題的魄力，雖然民眾覺得鼠患的確與民生息息相關，但不會因此影響到對蔣萬安的滿意度。

中國時報報導，這次民調中，還公布歷任台北市長中，市民最滿意誰的施政成績？35.2％受訪者認為陳水扁施政表現最佳，其次為蔣萬安17％、馬英九11.3％、郝龍斌10.4％、柯文哲10.4％，15.7％民眾無明確意見，呈現陳水扁輾壓所有人。

此外，鼠患議題延燒，桃園市副市長蘇俊賓昨出席行政院會時表示，環境衛生不是單靠加強清消就能解決，若不從源頭處理，基層清潔員疲於奔命也只是「治標不治本」，他呼籲中央從源頭處理，針對住宅囤積、商業區汙水等問題，制定統一規範和法源。

蔣萬安 沈伯洋 民調

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