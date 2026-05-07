鄭麗文盼美反台獨 陸委會：對國際釋出不好訊號

大陸委員會（陸委會）7日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社

國民黨 主席鄭麗文 計畫訪美，盼與美國總統川普 會面，更稱支持川普說出「反台獨」。陸委會表示，「不支持台獨」不等於「反台獨」，這是對國際社會釋出不好的、嚴重的訊號。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑笑稱，不知道國民黨訪團能不能見到川普（Donald Trump），應該會很努力地去做，「大家可以自己猜猜看機率有多大」。

他說，鄭麗文支持川普說出「反台獨」，這句話非常嚴重。「不支持台獨」跟「反台獨」看起來好像是一回事，其實不是同一回事。

梁文傑強調，目前台灣遇到的很多問題均出於中共反對，例如台灣咖啡協會以「TAIWAN」名義出賽，被要求改用「CHINESE TAIPEI」、內政部長劉世芳親屬顏文群在陸工作受壓迫、總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼受阻等。

梁文傑說，台灣最大在野黨主席不僅支持「反台獨」，還要呼籲美國跟進，這對國際社會來說是一個非常不好的、嚴重的訊號。這樣的錯誤說法恐對台灣造成嚴重後果，希望要三思而後行。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於當地時間5日在白宮記者會上表示，台灣可能成為川普下周與中國領導人習近平見面時的會談主題。

梁文傑表示，其實從魯比歐的發言可以看出，美國不想談台灣、是中共很想談台灣，「所以必然台灣問題會談到，我們是希望不要超出可控的範圍，也不要對台灣造成不利的影響」。

鄭麗文日前接受彭博專訪時提到，川普與習近平會晤，中國將重申「一個中國、反對台獨」政治底線。外傳中國希望美國從「不支持台獨」轉為「反台獨」，鄭麗文稱會支持川普表態「反台獨」。