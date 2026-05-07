潘尼亞：台灣滿足國家要素 未獲國際承認不合理

南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）訪台進行國事訪問。中央社

南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞今天接受中央社專訪，他以「台灣的堅定倡議者」自稱表示，台灣已滿足國家要素，未受到國際承認並不合理；他任內不需擔心兩國邦誼，且市場多元化和「台灣模式」都是巴拉圭可取經之處。

潘尼亞（Santiago Peña）7日至10日率團訪台進行國事訪問，抵台首日接受中央社專訪。

潘尼亞於2023年8月就任總統，巴拉圭總統任期為5年，不得連任。潘尼亞政府對巴台兩國邦誼展現堅定立場，堅決對中國利誘不為所動。

他以「台灣的堅定倡議者」自稱，並表示，國際社會應承認台灣，此國家有2300萬人、舉行選舉且權力分立，更有自己的軍隊，已滿足國家的要素。台灣不受國際承認、甚至連討論都沒有，是不合理的。

潘尼亞說，台灣經驗有許多巴拉圭可取經之處，台灣不需要擔心兩國邦誼，在他內任不僅會捍衛兩國邦誼，更會提倡兩國邦誼。

針對堅守巴台邦誼原因，潘尼亞說明，台灣歷經艱辛才有今天的成果，這與巴拉圭非常相似，因此能體會台灣持續承受來自中國的壓力。當然巴拉圭現在並沒有面臨鄰國威脅，但170年前巴拉圭與鄰國打仗，失去60%領土以及90%男性人口。

他強調，巴拉圭從此困難中獲得實力去領導國家，進而成為已開發國家，更想進一步成為發展最好的國家，而台灣經驗正是最好的範例。

潘尼亞出身經濟學背景，他特別提到，市場多元化也是與台灣維持邦交的主因之一，這是最基本的經濟學概念。

他表示，常被問巴拉圭為何背離中國市場，「就算中國有14億人口，但仍有其他國家的66億人口可探詢商機」；他曾問過厄瓜多的蕉農和蝦農，農產品輸中的情形如何，厄瓜多的農漁民並不滿意，因為他們的客戶議價權力較大。

潘尼亞指出，巴拉圭期盼的成長在於科技業以及製造業，「相較於與中國發展關係，跟隨台灣模式發展會比較好」。對巴拉圭而言，與台灣維持關係的好處不僅是進出口貿易，而是複製台灣的經濟模型，所以才有長達10年的台巴科技大學合作，從育才開始做起。

潘尼亞這次訪台時間，正好緊接著總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼返台之後。賴清德的史瓦帝尼出訪行程因非洲3國取消飛行許可而被迫延後，當時巴拉圭外交部第一時間在社群媒體發文表達關切。

對此，潘尼亞認為，這顯然是中國威脅。他以爬山為比喻指出，爬得越高、空氣就越稀薄，這是成功的風險，自己聲音越大、必須承擔的風險也就越高，台灣也是如此；台灣的表現持續比中國要好，風險就會越高，但倘若要排除風險，就會變成不成功、不為人民做出好的決定。

潘尼亞強調，在賴政府執政下，他看見台灣的經濟表現強健。有人會問，到底是選舉自由的制度好、還是沒有選舉自由的制度好，而跟台灣一樣，巴拉圭對中國而言是「不好的範例」，中國承諾新夥伴會解決她們的問題，前提是僅與中國貿易往來，「但為何不跟中國往來的國家，經濟表現卻更好呢？」

潘尼亞也提到，美國已經清楚表達，會保護與台灣維持關係的國家，因為美國也理解其中的基本價值。