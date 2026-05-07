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立院備詢遭趕出場 胡元輝：公共媒體尊嚴須捍衛

記者陳宛茜／台北即時報導
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立法院教育與文化委員會今天邀請文化部進行業務報告並備詢，公共電視董事長胡元輝剛到...
立法院教育與文化委員會今天邀請文化部進行業務報告並備詢，公共電視董事長胡元輝剛到便遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。(記者曾原信／攝影)

立法院今天審查文化部及所屬單位預算案時，胡元輝原以公視董事長身分出席備詢，卻在會議尚未開始前，遭立委羅智強以「不具職務身分為由」請出場，他在中午時又回到會場，卻在藍委和綠委大戰之下，兩度上下備詢台，立委吳思瑤形容這是「國會殿堂公然霸凌文化工作者」。胡元輝晚間在臉書貼文表示，此次以「不具職務身分為由」請出場，「對於個人而言，其實並沒有過大的心情起伏；但公共媒體在如此政治化的環境下發展，我則深感憂慮。」

「公視董監事會換屆改組的責任不應由現任董監事承擔，更不能以公廣集團運作癱瘓為代價。」胡元輝表示，公共媒體本就不應成為政治爭鬥的對象，更不能成為政治算計的犧牲品，「個人遭遇事小，但公共媒體的價值與尊嚴必須捍衛。」

胡元輝表示，立委關切公廣集團的事務，只要尊重公視法所訂的「獨立自主、不受干涉」的原則，並無不可，也是職權所在。但現任公視董事會已兩度發表聲明，呼籲相關政治權責單位，盡快完成公視董事會的換屆改組作業，以利公廣集團的治理。他更在任期屆臨之前就公開發表聲明，希望盡速完成交棒。

談到公視董監事延任，胡元輝認為，雖然立法院年初修改了公視法，刪除二年多前所增列的延任條文，也就是在下屆董監事會未組成前，現任董監事繼續延任的規定。但之前公視法無延任規定時，即是依財團法人法的續任規定延長執行職務，亦即特別法未規範時回歸普通法的規定處理。

「必須強調的是，本屆董監事並未戀棧職務，而是擔心如果董事會發生斷層、停止運作。」胡元輝表示，依據公視法及內部規章規定，將嚴重衝擊公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等皆無法執行。

胡元輝透過臉書表達自己被趕出場的心境。(取自臉書)
胡元輝透過臉書表達自己被趕出場的心境。(取自臉書)

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