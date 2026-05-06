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行賄軍人白手套 中天前主播涉共諜案求刑12年

記者張議晨巫鴻瑋／即時報導
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主播林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。(本報資料照)
主播林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。(本報資料照)

中天電視台前主播「馬德」林宸佑涉收受中國大陸資金，在社群平台製作節目操作輿論，還透過個人帳戶匯款給涉洩軍機的官兵，再持轉帳紀錄向陸方請款，賺取約16萬元台幣（約5040美元）「水錢」。高雄橋頭地檢署指林身為新聞工作者，竟為收取報酬而長期與敵對勢力合作、危害國安，5日依反滲透法、行賄、洗錢罪起訴，重批他罪無可恕，求刑12年。

林宸佑今年1月17日遭羈押後，坦承從個人戶頭依指示轉帳，但稱不清楚收款方身分，也不知道資金來源及用途。至於製播節目，林則坦承有「收取酬勞」，稱以為是粉絲出錢要他製作節目。檢方昨已將卷證移送橋頭地方法院，7日開接押庭審理。

檢方調查，林宸佑2023年起與大陸人士「黃厄蘭」搭上線，該集團利用常見的軍人貸款等手法，與國軍官兵取得聯繫，佯稱可協助借貸，讓現役軍人持軍人證借款。因本息壓力，部分軍人無法清償，「黃厄蘭」集團引誘軍人以翻拍資料或拍攝「投共影片」等方式抵債或賺取報酬。「黃厄蘭」請林宸佑以個人帳戶，協助將報酬轉帳至指定的官兵帳戶，林持轉帳紀錄向「黃厄蘭」請款，款項均以泰達幣支付，隱匿金流。

除此之外，去年大罷免、台美關稅及民進黨縣市長初選期間，「黃厄蘭」還請林宸佑以個人經營的YouTube頻道「馬德有事嗎」製作節目，宣傳反罷免或批評台美關稅政策，節目部分由陸方指定，「黃厄蘭」定期派工要林宸佑採訪相關政治人物，或以提供爆料題材及資金，讓林在「馬德有事嗎」製作節目，且內容都須經陸方「審查」，確認角度正確後才能播出。此外，林宸佑也可自行設計腳本，以流量等數據請款。

檢方調查，林宸佑透過製播節目，每部影片根據流量收取數百到數千顆泰達幣，以泰達幣按美元匯率計算，每部影片報酬至少數萬元。因對話紀錄明確，林宸佑也坦承有「收錢」製播節目，成為全案偵破的關鍵。

全台檢調近年偵辦多起借貸衍生共諜案，從部分軍人金流資料中查出林宸佑為「白手套」，負責轉匯款項至軍人帳戶，今年1月16日展開搜索，隔日依行賄等罪嫌聲押林獲准。橋檢清查，全台共諜案中至少有11名軍士官兵與林有金流往來，近期陸續由各地檢署偵結起訴。

橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志偵辦後，認定林宸佑製作節目共收取4325顆泰達幣，約合13萬餘元台幣（約4095美元），匯兌部分收取約16萬元台幣「水錢」，依反滲透法、貪汙治罪條例、洗錢等罪嫌提起公訴，並分別求刑5至7年，行賄與反滲透法分論併罰，合計求刑12年。

涉案軍人部分，橋檢依國安法、貪汙等罪起訴六人，涉案官兵遍及陸海空軍，包含陸軍航空第601旅、無人機部隊、砲兵、海軍陸戰隊均有基層官兵涉入，部分資料已交國防部鑑密，確認交付資料的機密等級。

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