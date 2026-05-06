劉世芳親屬遭台企解職 陸委會：嚴重傷害兩岸關係

陸委會6日表示，中共逼迫台商政治表態，造成寒蟬效應，且一再採取毫無文明底線作法，嚴重傷害台商正常投資經營與兩岸關係，予以嚴厲譴責。（本報資料照片）

新華社報導，中國台企榮炭科技有限公司5日發表聲明，指4月7日起已解除內政部長劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技與大陸子公司全部職務。陸委會今晚對此表示，中共 逼迫台商政治表態，造成寒蟬效應，且一再採取毫無文明底線作法，嚴重傷害台商正常投資經營與兩岸關係，予以嚴厲譴責。

針對上述報導，劉世芳目前暫無回應。

根據這一報導，江西省上高縣榮炭科技有限公司5日發表上述聲明，指自4月7日起，已解除顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務。

聲明中宣稱，該公司深認「兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基」，維護兩岸間的良好互動，更是公司持續努力的任務及目標。並嚴格要求全體員工「依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定之政治行為」，確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，「嚴禁任何資源以直接或間接形式支持台獨或違反『一中』原則等具特定政治立場之人士或組織」。

大陸委員會（陸委會）今晚透過新聞稿回應，中共利用「跨境鎮壓」手段，加大操作「台獨金主」清單，逼迫台商政治表態，藉此造成寒蟬效應。中共一再採取毫無文明底線作法，嚴重傷害台商正常投資經營與兩岸關係，對此予以嚴厲譴責。

陸委會表示，過去35年來，台商對中國經濟發展與社會就業作出重要貢獻，台商在陸投資經營應受合法保障。中共為達特定政治目的，陸續建立「台獨金主」清單、指責台商「吃飯砸鍋」，更在2024年制定「懲獨22條」等，使用各種不理性的、惡性手段恫嚇威脅台商政治表態。

陸委會提醒台商對陸投資前務必慎思，以避免人身及財產安全遭受恐嚇損害。陸委會強調，中共宣稱「中國是廣大台商、台胞投資興業最佳選擇」，實際是政治與經濟風險不斷升高，只要被認定不支持兩岸統一政治立場或認為支持「台獨」，中共即可立案調查、跨境鎮壓。

陸委會正告對岸，政治干預正常經貿活動淪為常態時，將迫使台商走向兩岸脫鉤斷鏈，對於經濟發展沒有幫助，陸方作法是損人不利己，惡劣行為只會讓台商及國人心生畏懼，最終也會損及自身，「呼籲中共當局懸崖勒馬，頻繁傷害兩岸交流良性發展，只會讓兩岸交流持續倒退，讓兩岸心理距離越拉越遠」。

今年2月27日，香港親共媒體文匯報、大公報以「台獨頑固分子劉世芳：只許親屬『賺紅錢』 不許民眾搞交流」為題報導，指劉世芳的外甥顏文群在中國3家企業擔任高管、領取高薪，劉世芳並收受顏文群提供的政治獻金。

內政部當天對此回應，中共妄圖以政治手段對台灣行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，但政府絕不因任何政治恐嚇而動搖，將持續依法行政。

中國國台辦發言人陳斌華今晚則以書面形式對此宣稱，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許「支持台獨、破壞兩岸關係的人」一邊在大陸賺錢、一邊支持台獨分裂活動。