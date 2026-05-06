賴清德：政院版國防特別條例無黑箱疑慮 盼朝野支持

身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨 主席的總統賴清德 今天表示，國防部 已向立委詳細說明國防特別條例草案，且條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在黑箱疑慮，希望朝野支持完整、不打折的行政院版本。

民進黨今天召開中常會，賴清德說，立法院今天下午3時再度召開國防特別預算條例草案的黨團協商會議。

賴清德表示，行政院提出的國防特別預算條例，是國防部依據整體國家戰略需求，以及國內產業發展布局，並經與美方多次討論與評估後，所提出具整體性與系統性的規劃，除軍購外，也納入商購與委製等多元途徑。

他說，在商購部分，包括「AI輔助情報決策模組」有助提升作戰決策與精準情報分析能力；「可攜式無人機反制系統」則可強化國軍在防禦階段的無人機反制能力，維護部隊安全與整體戰力。

賴清德表示，在委製部分，則包含中研院研發的「強弓中程反彈道飛彈」，用以建構分層防禦、提升整體防空攔截能力；以及「銳鳶二型海搜無人機」、「濱海攻擊型無人機」等各式無人載具，強化遠程火力的精準打擊與戰場偵蒐能力。

賴清德說，反觀在野黨提出的版本，不論是3800億元加N，或是8000億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規劃。這不但會影響國防戰力整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

至於在野黨質疑所謂「空白授權」與「採購內容不明」，賴清德說，國防部已經透過2次機密專報，以及一次全案規劃報告，向立委進行詳細說明。更重要的是，條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴清德說，要誠摯呼籲今天下午的黨團協商，朝野各黨應以國家安全為優先，支持完整、不打折的行政院版本，讓各項建軍工作得以穩定前進，為台灣的安全與發展奠定更堅實基礎。

據轉述，民進黨團總召蔡其昌在中常會提到，在2次機密會議，國防部已經把品項、金額很完整列出來，加起來就是1.25兆元，國防部已完全把內容揭露給在野黨，在野黨自己不來聽是他們的事情，根本沒有空白授權也沒有黑箱。

據轉述，立委莊瑞雄認為，今天下午的黨團協商可能會破局，國民黨不管是說3800億元或8000億元，都是演的，重點就是要擋，所以他悲觀看待今天下午的軍購協商；不過，他也說，雖然可能破局，但還是要把這1.25兆的規劃完整講清楚。