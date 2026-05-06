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北市動物園大巨嘴鳥叼老鼠 園方：經誘導未進食

中央社台北6日電
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台北市鼠患問題近來引發熱議，6日捷運雙連站附近雙連早市巷弄間可見老鼠出沒覓食。中...
台北市鼠患問題近來引發熱議，6日捷運雙連站附近雙連早市巷弄間可見老鼠出沒覓食。中央社

台北市鼠患引討論，有遊客目擊台北市立動物園內大巨嘴鳥口銜老鼠，動物園今天表示，接獲通知後，用葡萄乾成功誘使大巨嘴鳥放下老鼠，並未進食；當下老鼠已死，送獸醫室檢驗。

動物園告訴中央社記者，今天下午3時許穿山甲館保育員接獲遊客通知，大巨嘴鳥疑似在捕食老鼠。保育員到場處理，成功用葡萄乾誘使大巨嘴鳥放下老鼠，查看時老鼠已死亡，經鑑定為亞洲家鼠幼齡個體，依園內規定送往獸醫室等候檢驗，掌握是否帶有疾病病毒或寄生蟲。

▲ 影片來源：Threads＠木柵動物園（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

動物園解說，大巨嘴鳥本就會捕食其他小型脊椎動物，不過穿山甲館所照養的大巨嘴鳥個體已有充足食物，並未進食這隻老鼠。

記者詢問，若這隻老鼠驗出病毒，大巨嘴鳥會否感染疫病。動物園說，一般大巨嘴鳥本就會捕食脊椎動物，尚未聽聞因此染疫。

對於北市加強處理鼠患當下，此案受關注。動物園說，有關鼠患的防治、捕捉移除持續進行中，動物園本是開放空間，野生動物進入是常態，也會持續管控避免。

根據動物園官網資訊，野生的大巨嘴鳥分布在南美洲，棲息於森林、草原，為最大型的巨嘴鳥，身體的羽色主要為黑色，頸胸部及尾上覆羽白色，尾下覆羽紅色，食性包含吃無花果、橘子等果實，也吃毛毛蟲、白蟻、雛鳥及鳥蛋等，在圈養環境會獵捕吃掉飛入籠內的小鳥。

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