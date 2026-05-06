我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN創辦人特納過世 享壽87歲

川普：若伊朗履行早已同意條件 將結束行動 否則即將轟炸

台軍購條例第4次朝野協商仍破局 將上演表決大戰

記者唐筱恬／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台立法院長韓國瑜今天針對軍購特別條例草案第4度召開朝野協商，韓國瑜最後宣布，各黨...
台立法院長韓國瑜今天針對軍購特別條例草案第4度召開朝野協商，韓國瑜最後宣布，各黨團仍無法達成共識，依照規定處理。(圖/台立法院網站)

台立法院長韓國瑜今天針對軍購特別條例草案第4度召開朝野協商，民眾黨團副總召王安祥表態，願意改附帶決議，兩批發價書加起來共8000億元(新台幣，下同，約270億美元)；民進黨團總召蔡其昌則苦求「別砍一隻手，砍一隻手指頭就好」。韓國瑜最後宣布，各黨團仍無法達成共識，依照規定處理。預料軍購將上演朝野表決大戰。

韓國瑜今天召開朝野協商，一開會就先詢問是否從金額開始討論？國民黨立委賴士葆率先發言指出，他支持國民黨版「3800億元＋N」，這個N是4200億元。第一波美國發價書111億美元，傳言第二波為140億美元，兩者加起來8000億元。

民進黨團幹事長莊瑞雄則稱，賴士葆稱有軍購書的話N是4200億元，這樣等於是「以後再說」，但委製、商購攸關國防自主難道不重要嗎？期盼藍白再想一下。

王安祥則指出，民眾黨支持台灣強化戰力，而且金額很多都是在變動的，因此第一批軍購原本4000多億剩下3000多億，加上第二批軍購大概5000億左右，加起來總共8000億元。民眾黨團總召陳清龍強調，考量條例必須精準軍購，因此以附帶決議方式辦理。

國防部長顧立雄則說，還是請朝野黨團可以考慮5項委製與7項商購的重要性，委製中的中程反彈道飛彈如果不能列入特別預算，中程攔截防護網會形成一個破口；另外還有濱海監偵型、攻擊型無人機、小型自殺無人艇等，這些都是監偵或攻擊所必要的，「我不知道8000億元夠不夠？但會有點問題」。

蔡其昌表示，大家聽過國防部報告那麼多次，軍購項目都是防止敵人登陸之前，「我們用無人載具去做一些摧毀，這不重要嗎？」民進黨會一直堅持1.25兆元，原因是這是保衛台灣、維護台海和平。他並呼籲「可不可以不要砍一隻手，砍一隻手指頭就好」，讓數字與1.25兆元更接近一點。

休息後第二輪發言時，陳清龍一度對國防部軍購金額變動提出質疑。陳清龍指出，M109A7自走砲金額本來是1375億元，結果4月底電子採購網只剩下738億元，金額差那麼多，為何1.25兆不能動？顧立雄則反駁說，像海馬士多管火箭系統金額從1276億元漲到1600億元；民眾黨版本把每一項金額寫在法條，這個立法技術絕對不可行。軍購從發價書到議約都會變動，1.25兆元是國防部估計出來的。

國民黨團總召傅崐萁說，今天是最後一次朝野針對軍購案協商，希望顧立雄不要忘了自己是部長，不是「顧大律師」；在野黨強調有發價書才能編列，不能空白授權？過去台海戰爭，「上戰場真槍實彈都是國民黨在打」。如果如賴清德總統所說2027年有台海戰爭，那1.25兆元不是應該1年就編列完成而非分8年嗎？還有國防部也必須說明為何還有7000億元軍購還沒到貨。

最後韓國瑜裁示，軍購經過4次協商風波不斷，「很抱歉，各黨團還是沒辦法達成共識」，因此宣告各黨團迄今未達成共識，依規定處理。

韓國瑜 國防部 國民黨

上一則

曝與黃國昌談軍購到深夜 鄭麗文：相信很快有好結果

延伸閱讀

項目、額度喬不定 台軍購條例朝野協商又卡關

項目、額度喬不定 台軍購條例朝野協商又卡關
台國防特別條例採購項目、匡列金額無共識 5/6再協商

台國防特別條例採購項目、匡列金額無共識 5/6再協商
軍購協商提前散會原因曝光 徐巧芯拋8千億版本未獲傅崐萁支持

軍購協商提前散會原因曝光 徐巧芯拋8千億版本未獲傅崐萁支持
台對美軍購豈是「無菜單料理」

台對美軍購豈是「無菜單料理」

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問。（取材自賴清德臉書）

出訪了 突破外交封鎖 賴清德抵達史瓦帝尼

2026-05-02 07:00
從小在台念書的陸籍學生，未來面臨升大學問題，邱鎮軍表示，唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。(邱鎮軍提供)

陸籍生繁星上台大無法讀 父：小兒子也在台讀高一、盼勿拒門外

2026-04-30 19:36

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節