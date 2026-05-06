曝與黃國昌談軍購到深夜 鄭麗文：相信很快有好結果

國民黨主席鄭麗文(右二)今下午在中常會發表談話。(記者鄭媁／攝影)

國民黨主席鄭麗文 今天說，昨天與民眾黨 主席黃國昌 溝通至將近午夜，大家共識是對美軍購優先處理，要有發價書，盡量把「＋Ｎ」概念寫得更完整清楚，相信可以取得更高共識，很快就會有好結果。

鄭麗文今天在國民黨中常會指出，下午軍購案將繼續協商，如無意外，民進黨繼續堅持1.25兆元(新台幣，下同，約423億美元)，朝野幾乎沒有任何共識和對話基礎。這1.25兆裡，只知有對美軍購、商購、和台灣軍工產業投資三大塊。除了已收到的美國第一批對美軍購的數字跟內容之外，到目前為止，語焉不詳，一片空白。

鄭麗文說，民進黨當局到目前還是很硬，完全不願意面對民主問責政治，仍高高在上，永遠傲慢不回答，國民黨不可能交給民進黨一張鉅額空白支票，最後不但可能沒換來防衛力量，反而造就很多貪汙腐敗空間，對台灣嚴重得不償失。

鄭麗文表示，這兩天與黃國昌進行非常完整，鉅細靡遺有關軍購案的所有溝通，昨天兩人談到將近午夜。目前有拿到具體發價書的，其實不是大家原本所談的110億美元。

她說，經過向國民黨立法院黨團總召傅崐萁、黃國昌與韓國瑜多方確認，都說目前具體的數字，其實是將近新台幣3000億元，並非3500億元，跟大家原本預期的數字，的確還是有所落差。這就是為什麼他們希望看到發價書後，才能確定數字的原因。

鄭麗文指出，目前已有發價書的大概是3000億元，後面所謂的＋N，就表示國民黨對於對美軍購的正向負責的態度。不需要一再給國民黨扣莫須有的罪名，說他們反對軍購。國軍跟美軍在二戰並肩作戰，之後台海的安全，國民黨長期執政一直跟美國是最堅實的盟友，也一直是台灣國防力量最堅定不移的支持後盾。

鄭麗文說，國民黨不是說一套做一套，也不是嘴巴說支持國軍，另方面卻每天羞辱國軍，國民黨才是堅定不移支持中華民國國軍，支持國防力量的負責任政黨。

鄭麗文表示，她收到國民黨立委馬文君、羅明才傳達的最近許多爭議，包括黃國昌昨天的意見，國民黨講了很多遍＋Ｎ，還是很多人覺得講得不夠清楚，這樣的保證是不夠具體，因為＋Ｎ引起一些不必要的誤會，大家一致希望能把＋Ｎ寫得更具體更完整，她覺得也很好，在立法技術上可更加完善，避免任何可能的誤會或刻意誤導。

鄭麗文說，從頭到尾不是數字的問題，是原則跟邏輯的問題。第一，只要是正式的對美軍購，國民黨是支持的；對於不清不楚的商購，語焉不詳的其他相關支出，到目前連討論都不知道怎麼討論。只要是對美軍購，正式通過官方程序，有發價書，國民黨再三保證立法院一定立刻審查。如果大家對＋Ｎ還有疑慮，我們會寫得更完整更清楚，相信很快就可以取得更多更高共識。

鄭麗文指出，現在已經有發價書的3000億元，後面第二批，每個人的數字不一樣，有人說加起來是8000億，有人說9000億。重點不在數字、在於內容。不是同樣的8000億，內容就都一樣，有的裡面是有加商購的，有的裡面也有加對台灣軍工投資的各式各樣內容。

鄭麗文說，正本清源，國民黨希望再次確定＋N，第一，必須是對美軍購；第二，有發價書；第三，在預算審查程序上，如何能真正落實，防止灌水。這是目前跟黃國昌和黨團，很多人提供的非常專業寶貴的意見，以及今天中午跟韓國瑜充分溝通交流的結果。韓希望往這樣的方向加以落實，避免不必要的紛擾跟誤會。

鄭麗文表示，韓國瑜是主持會議的主席，以立法院長的高度，韓國瑜說從來不會主張任何一個數字跟具體的條文內容，因為應該在不一樣的高度上，主持朝野協商跟院會。她非常感謝韓國瑜的用心良苦，韓國瑜有不同的角色與高度，跟黨團跟立委所扮演的角色不一樣。

鄭麗文說，今天大家共識的程度是很高的，不需要有莫須有的分歧跟對立。她感謝黃國昌，黃國昌真的太認真了，很專業，所有立法可能遇到的細節都考慮到了，真不愧是台大法律系的學弟，非常認真，非常佩服感謝黃國昌。

鄭麗文指出，一切都在往團結，凝聚共識，排除不必要的誤會跟分歧的方向走，以免外界見縫插針，看國民黨的笑話。他們還是把原則底線守得非常清楚，不容民進黨隨意潑髒水，扣帽子，國民黨一定對台灣的國家防衛力量負最大的責任。