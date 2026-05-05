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賴清德：台灣應借鏡學習以色列民防動員、戰傷醫療

記者周佑政／台北即時報導
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台賴清德總統(右七)今天接見以色列國會跨黨派議員團。(圖／台總統府提供)
台賴清德總統(右七)今天接見以色列國會跨黨派議員團。(圖／台總統府提供)

台灣賴清德總統今天接見以色列國會跨黨派議員團時表示，台灣和以色列雖然距離遙遠，但同樣遭遇複雜的區域情勢；面對威權主義持續擴張，同樣深刻理解唯有不斷提升自我防衛能力、強化社會韌性，才能確保和平並守護國人的日常生活與民主制度。

賴清德致詞時，首先感謝以色列國會前議長利維（Mickey Levy）與友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）長期支持台灣。包括去年7月，杜伯斯基在國會發起跨黨派議員連署支持台灣的國際參與，利維更率先響應這項挺台聲明。

賴清德指出，台灣和以色列雖然距離遙遠，但兩國共享民主、自由等普世價值，並且同樣遭遇複雜的區域情勢。因此，面對威權主義持續擴張，同樣深刻理解唯有不斷提升自我防衛能力、強化社會韌性，才能確保和平並守護國人的日常生活與民主制度。

賴清德說，在這段過程中，台灣特別重視與理念相近國家相互學習的機會。以色列長年在民防動員、緊急應變和戰傷醫療等領域所累積的豐富經驗，以及社會所展現團結與堅韌精神，台灣都應該借鏡學習。同時也希望透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）攜手以色列等友盟國家，在數位發展、跨境犯罪、永續發展以及醫療韌性等議題上，持續強化交流合作，共同為全球民主陣營貢獻更多力量。

賴清德提到，去年台灣與以色列完成簽署「智慧財產合作」，以及「專利審查高速公路」兩項合作備忘錄，不僅有助於雙方企業的專利布局，更可以結合兩國的技術優勢，促進彼此的產業發展。

賴清德說，以色列是享譽國際的「新創之國」，擁有AI研發與軟體實力，台灣也積極推動「AI新十大建設」，逐步落實「人工智慧島」的願景。相信未來台灣和以色列能夠攜手因應AI時代的挑戰，共同提升供應鏈與經濟韌性，帶動全球的繁榮穩定。

利維致詞時表示，儘管目前以色列與伊朗、真主黨的戰爭還在持續中，訪團成員仍認為到台灣訪問十分重要，也希望停火協議能持續到訪團返國。

利維指出，此次訪台是為了展現台灣與以色列之間的深厚連結。他也談及，2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列事件發生後，台灣是第一個站出來支持以色列的國家，是以色列的真朋友，要感謝台灣一直以來的友誼和善意。

利維說，台灣和以色列有許多相似之處，也都是民主自由國家。期盼攜手合作，進一步深化雙方在經濟、科技，尤其是人工智慧和安全等領域的合作關係。他並以以色列國會前議長身分重申，以色列與台灣站在一起，希望雙方友誼越來越堅固。

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