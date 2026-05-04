挺韓國瑜網路聲量 大勝黨中央

立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

國民黨 近日為了軍購議題陷入分歧，TPOC台灣議題研究中心指出，國民黨副主席季麟連「開除立法院長韓國瑜黨籍」的言論一出後，藍營同溫層的社群平台上提及韓國瑜的貼文數達1013篇，國民黨主席鄭麗文 的社群平台正遭遇支持者反彈，挺韓國瑜聲量大勝黨中央。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，在今年首季，雖然鄭麗文身為黨主席，其總聲量120萬則，略高於韓國瑜的114.5萬則；但細看聲量品質，韓國瑜的好感度為0.46，顯著優於鄭麗文的0.37。不過，進入4月份，隨著鄭麗文出訪中國獲得巨大的聲量紅利，其單月討論量飆升至177.7萬則，好感度也攀升至0.58。

TPOC台灣議題研究中心指出，進一步觀察季麟連「開除韓黨籍」的言論一出後，藍營同溫層的反應，在4月底至5月初的短短幾天內，藍營同溫層社群平台上提及韓國瑜的貼文數達1013篇，總互動數更高達46萬0677次。這股「保韓」能量不僅來自一般粉絲，更獲得了黨內實力派人士如前中廣董事長趙少康、國民黨立委徐巧芯等人力挺。

TPOC台灣議題研究中心指出，相較之下，鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁 在同溫層獲得的貼文與互動數僅為韓國瑜的零頭；前者被提及貼文數195則、互動數十萬次，後者被提及貼文數僅40則，互動數6.8萬次，顯示黨中央在基層心目中的正當性，正面臨韓國瑜個人魅力的強大挑戰。

報告還指出，鄭麗文的社群平台正遭遇支持者反彈。觀察其最新貼文底下的留言，質疑聲浪四起，網友紛紛留言痛批「破壞國民黨團結，應口誅筆伐」、「自己人整自己人」，甚至有人翻出舊帳質疑其過往言行。

TPOC指出，韓國瑜依然是藍營內部的超級太陽，即便身處立法院長的中立位子，他的一舉一動仍能牽動基層韓粉的敏感神經；黨中央與鄭麗文若想透過軍購案強行定調路線，甚至任由內部勢力對韓進行政治威嚇，恐怕是打錯了算盤。