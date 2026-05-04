我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

季麟連風波鄭麗文喊已翻頁 趙少康：頁沒那麼好翻

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照

藍營軍購之亂，國民黨副主席季麟連上周在中常會揚言立法院長韓國瑜若「賣黨求榮」，要開除黨籍。國民黨主席鄭麗文表示，此事已經翻篇，「韓院長有這麼脆弱？」中廣前董事長趙少康說，這跟脆弱與否無關，韓國瑜堅強就可以羞辱他嗎？這頁沒那麼好翻。

鄭麗文今受訪時被問及，是否一定要執行「3800億＋Ｎ」黨版，她說「當然，開什麼玩笑，」並稱支持8000億版是少數。趙少康說，鄭麗文是主席，當然是她說了算，最近黨中央有強力動員，祝福國民黨。

趙少康說，他的提案也不是要跟黨中央不同意見，只是希望把不同意見都納入，做成大家都接受的版本，對台灣、對國民黨都好。他也提醒，黨版的＋Ｎ可能是無上限的，他的8000億版本只凍支110億美元即封頂，如果美方因為有Ｎ而不斷灌水膨脹數字，國民黨怎麼辦？

趙少康重申，這不是面子問題，是實質問題，怎樣對台灣好、對國民黨好，又能被接受，國民黨立委要好好考慮。他知道黨團成員很為難，黃復興有一定的票不能得罪，又怕得罪本土票，特別是要選縣市長的「有苦難言」。黨中央應該去要問問他們的意見，謙虛點，最重要是年底要選贏，選不贏什麼都沒有。

鄭麗文今提到，多數立委甚至是要選縣市長的人都支持黨版，趙少康反問，若是如此，國民黨團總召傅崐萁上周舉行黨團大會，直接表決就好，為什麼要拖？這幾天國民黨也不用強力動員、打電話施壓黨籍立委，就順勢而為，明天就會通過，不需要為了面子講這些，沒意思。

鄭麗文認為，軍購對年底選舉沒影響，趙少康說，他認為是有關係的，軍購案代表黨的立場，跟2026、2028都有密切關係，中華民國台灣還是要對中美等距，都不得罪，兩邊都對台灣和國民黨好，才符合台灣利益。

媒體詢問，軍購案是否為黨主席威信保衛戰？趙少康說，有這麼嚴重？其實兩個版本實質沒有差太遠，只是怎樣比較好看，也許少部分人看成是主席威信保衛戰，他不這麼覺得。

對於季麟連失言風波，鄭麗文說已經翻頁。趙少康表示，這跟脆不脆弱無關，韓國瑜很堅強，就能這樣公然罵人、說人賣黨求榮嗎？任何事情有是非、原則在，韓國瑜堅不堅強跟能不能說他賣黨，這是兩回事。「你罵人，頁就翻了，這麼容易法院可以關了。」季麟連到現在都還沒道歉，黨中央如果認為對，誰也勉強不了誰，決定之後就自行承擔後果。

趙少康也說，他是好意，提出一個大家能接受的版本，真是無妄之災，「說實話我也被煩死了。」

媒體追問，是否認為黨團自主名存實亡？趙少康也說，傅崐萁可能想接立法院副院長，所以很配合黨中央。他祝福傅崐萁，政治沒那麼複雜隱晦，一眼都看得出大家想什麼，都很清楚的。

國民黨 韓國瑜 趙少康

上一則

鄭麗文批賴出訪「給國際看笑話」 綠：難道要跟中共站一起？

延伸閱讀

軍購之爭╱遭嗆美國派 趙少康：主張3800億是中共走狗？

軍購之爭╱遭嗆美國派 趙少康：主張3800億是中共走狗？
趙少康怨黨中央「見笑轉生氣」 籲鄭麗文處分季麟連

趙少康怨黨中央「見笑轉生氣」 籲鄭麗文處分季麟連
趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我
藍版軍購陷內鬥 考紀會主委諷政治秀 藍委：隨時可修正

藍版軍購陷內鬥 考紀會主委諷政治秀 藍委：隨時可修正

熱門新聞

史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問。（取材自賴清德臉書）

出訪了 突破外交封鎖 賴清德抵達史瓦帝尼

2026-05-02 07:00
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15

超人氣

更多 >
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款
華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷