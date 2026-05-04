鄭麗文批賴出訪「給國際看笑話」 綠：難道要跟中共站一起？

民進黨立院黨團書記長范雲。記者林伯東／攝影

台總統賴清德 日前順利搭乘史瓦帝尼的國王專機飛抵友邦訪問，國民黨主席鄭麗文質疑「給國際看笑話」，終歸要嚴肅面對中華民國 外交困境。民進黨立院黨團書記長范雲反問，鄭麗文等國民黨人似乎不樂見台灣在國際上有突破、中華民國總統順利出訪，「你不樂見，難道是要跟中共 站在一起嗎？」

針對中共批評賴總統是「偷渡式外交」，華爾街日報也報導「台灣在非洲國家的意識考驗中智取中國」，范雲則說，「北京生氣的事情，通常代表我們做對了什麼」，總統代表台灣2300萬人民，2300萬人民有權走向世界，感謝友邦與國際友人的協助，讓台灣突破中共干擾。

范雲指出，台灣在國際環境中挑戰最多，但不斷展現韌性，總統代表2300萬人民走出去，且基於對等尊嚴、與友邦做朋友、彼此互惠地發展價值外交，「這是2300萬人民都樂見的，我們會繼續走出去、不畏風雨」。

媒體也關切賴清德自史國回程的各種可能，比如可以先到巴拉圭，再搭專機回台。范雲回應，感謝國人在周末幫總統想了很多可能路徑，但此議題涉及國安，相信國安團隊會有最好的安排，細節部分此時不需要有更多討論。