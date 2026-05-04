賴清德出席史王國宴 盼邦誼永固共創更繁榮進步國家

台總統賴清德（中）赴非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，於當地時間3日晚間出席恩史瓦帝三世國王（左）舉辦的國王國宴。（台總統府提供）中央社

台總統賴清德 正出訪史瓦帝尼，他出席史王國宴時表示，中華民國 台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固，任何外力的介入只會讓兩國情誼更加鞏固，期盼兩國如同一家人共同合作，創造更繁榮、更進步、人民生活更好的國家社會。

恩史瓦帝三世國王則說，希望在「不遺漏任何人」的精神下，聯合國 未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義貢獻。

台總統府發布新聞稿指出，賴清德於當地時間3日晚間（美東時間3日下午）出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）國宴，感謝國王的熱情邀請與款待，讓訪團備感溫暖、賓至如歸。

賴清德說，這趟訪問收穫滿滿，除與國王簽署聯合公報，也共同見證兩國外長簽署「關務互助協定」，相信將有助鞏固兩國邦誼，未來經貿及各項合作交流能更進一步發展。此外，也獲得國王，尤其是王母答應再度訪台。

賴清德表示，王母前次訪問台灣已經是10年以前的事情，王母提及，台灣就是她的第二個故鄉，也深刻感受有好長一段時間沒有回到台灣這個家，以及台灣這個家在想念她，所以很高興地承諾會在最快時間到台灣訪問。

賴清德提到，今天所在的國際會議中心（ICC）是國際級建築，未來勢必成為史瓦帝尼王國地標及南部非洲未來會展產業發展中心，同時也是國際會議的場館。感謝國王親自導覽，讓他更加深刻了解這個場地，不只具備最現代化的會議廳、會議所需各項先進科技設備，亦融合史瓦帝尼在地文化及藝術家作品。

賴清德指出，國王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，從國王對史瓦帝尼各項國政議題的掌握以及對未來發展的藍圖擘劃，都可感受到國王的智慧。過去40年，史瓦帝尼在國王帶領下有長足進步，相信未來進步會更加顯著，人民的生活也一定可以更好。

賴清德期盼，中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固，兩國人民的感情不會因為任何的外力干擾而影響，任何外力的介入只會讓兩國的情誼更加鞏固，也期盼兩國如同一家人共同合作，創造更繁榮、更進步、人民生活更好的國家社會。

恩史瓦帝三世致詞表示，幾天前為國際會議中心舉行啟用儀式以來，持續看到許多史瓦帝尼人民及訪客參觀，欣賞這項成果，而此地區也是通過聯合國改革相關宣言的重要地點之一。

恩史瓦帝三世提到，台灣目前並非聯合國會員，也無法全面參與所有聯合國相關機構，但2300萬台灣人民都期盼為人類做出貢獻。在這個充滿挑戰的世界，各國人民更應攜手合作、彼此支持，聯合國強調「不遺漏任何人」，但事實上仍有人被排除在外。因此，他要為台灣發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」的精神下，聯合國未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。

恩史瓦帝三世說，在史瓦帝尼可看到台灣在基礎建設、農業發展、供水系統、鄉村電氣化等方面的貢獻，包括這座國際會議中心，在政府投入大量資金的同時，台灣也積極參與共同完成這項建設；因此非常高興在此成果完成時，賴清德能親自見證這項成功的實例。

恩史瓦帝三世指出，台灣在半導體、高科技製造、農業與觀光等領域具備強大國際競爭力，盼藉由台灣的經驗引進相關產業，兩國關係能持續深化與成長。

國宴結束後，賴清德也與史瓦帝尼多位王室成員及內閣官員到演藝廳觀賞劇場文化表演及煙火秀。