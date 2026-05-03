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台股衝破4萬點 聯發科跳空鎖漲停 台積電半根停板

財經新聞組／台北4日電
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台股指數4日開高，早盤大漲1300點，站上40000點大關；圖為外國遊客在證交所...
台股指數4日開高，早盤大漲1300點，站上40000點大關；圖為外國遊客在證交所的電視牆前手舞足蹈。(記者余承翰／攝影)

受惠美股科技股上周五續強，史坦普500與那斯達克指數雙雙改寫收盤新高，台股4日早盤由半導體權值股領軍強攻，加權指數一開盤即突破39000點，開盤不到10分鐘更一舉衝破40000點大關，大漲1306.47點，多頭氣勢全面升溫。

台股指數4日開高，最高為40297點。權王台積電為2235元，上漲100元。

其他權值股早盤表現，鴻海上漲5元，為224.5元；聯發科攻上漲停2870元；台達電上漲10元，為2175元。

電子類股指數上漲3.03%、金融類股指數上漲0.89%，代表中小型股票的櫃買指數上漲2.18%。

IC設計龍頭聯發科開盤即跳空鎖上漲停，股價來到2870元，大漲260元、漲幅9.96%，成為高價電子股最強指標；晶圓代工龍頭台積電同步強攻，盤中最高達2235元，上漲95元、漲幅4.45%，大漲近半根漲停。

先進封裝族群也同步表態，日月光投控早盤大漲至521元，上漲43元、漲幅9%。隨AI晶片、先進製程與先進封裝需求持續成為市場主軸，台積電、聯發科、日月光三大權值股今日聯手點火，帶動電子股買盤快速回籠，也推升台股正式站上4萬點整數關卡。

鴻海 台積電

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