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出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

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出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

記者周佑政/台北即時報導
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台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／...
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

賴清德總統出訪史瓦帝尼，在當地時間5月2日下午前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，參加軍禮歡迎儀式、兩國元首會談、贈禮等行程。總統府發言人郭雅慧表示，賴總統準備五頭牛隻，致贈史瓦帝尼國王，以及三頭牛致贈王母，展現對史國傳統禮俗的尊重，也象徵台史邦誼深厚。

史瓦帝尼以農牧立國，牛在史國文化象徵財富，可用於換地、嫁娶等重要場合，也是重大節慶中致贈尊者的珍貴賀禮。牛隻被視為最貴重，也最具誠意的禮物；結婚時，男方贈送牛隻作為聘禮。因牛隻可持續繁殖，贈牛不僅有祝福對方繁榮興盛之意，也象徵雙方情誼永續，生生不息。受禮者有時也會為牛隻命名，日後每當看見牛隻，就會想起贈禮者的心意，紀念彼此情誼。

知情人士表示，台灣歷任總統、部長訪問史瓦帝尼時，也都會依循當地禮俗致贈牛隻；一般而言，致贈國王時，總統層級致贈五頭牛隻，部長層級致贈三頭牛隻。

據了解，賴清德送給史王的賀禮創意滿滿，除了牛隻之外，還包括一架來自蘭嶼達悟族的拼板舟模型。賴清德準備的禮品，皆具台灣意象與多元文化特色，包括泰雅染織披肩，台北101的疊疊杯；還有曾在世界綠茶評比拿下金賞大獎，登上2024年國宴的台東鹿野茶，送至史瓦帝尼。

禮物中最具特色的，是來自蘭嶼達悟族青年所打造的拼板舟。拼板舟是達悟族人漁獵，交通運輸的重要工具，同時也是力量、智慧與榮耀的象徵，舟上的圖騰蘊含深厚祝福，船首與船尾刻畫的船之眼，形似太陽光芒放射，具有指引方向之意，賴清德親自向史王介紹這艘充滿力與美的賀禮。

賴清德贈送給王母的泰雅染織披肩，精緻復刻百年前泰雅族人織紋，彰顯台灣原住民族文化與傳統技藝之美；至於送給史國部長的禮物台北101疊疊杯，呈現台北101獨一無二的八斗建築設計，以溫潤純白展現分明層次與俐落線條，展現鮮明台灣意象與現代設計感。

郭雅慧表示，賴清德準備的各項禮品，寓意對史瓦帝尼國王、王母及全體人民的深厚祝福，也透過牛隻、拼板舟、茶品、工藝與原民織品等元素，展現台灣多元文化特色與豐富人文底蘊。

賴清德

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