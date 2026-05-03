我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非洲跨國演習傳出意外 美軍兩人失聯搜救進行中

賴清德出訪 華航改裝的史王專機見證外交突破

賴清德出訪 華航改裝的史王專機見證外交突破

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，2016年退役後，經過近兩年的內裝...
這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，2016年退役後，經過近兩年的內裝改造，2018年在史國開始服役。此後，史王訪台都搭乘此專機。（本報系資料照片）

民進黨立委林俊憲指出，賴清德總統成功突破中國外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家；民進黨立委王定宇說，由華航改裝的史王專機，成了台灣外交突破，見證台史友誼的專機。

林俊憲表示，賴清德出訪不得不採取低調隱密的方式，連國人事先都不知道，是為了避免中國打壓。中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家，台灣走不出去，形同台灣是中國的一部分。

林俊憲說，對手越是如此，台灣不管如何辛苦，更需要走出去，總統與外交團隊成功突破中國封鎖，拜訪在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，幕後有許多艱辛的外交安排，這就是團結，再次向全世界證明中華民國台灣的存在，以及台灣人民是國際社會的一部分、台灣是主權獨立國家。

賴清德搭乘史瓦帝尼特使專機前往，這架恩史瓦帝三世專機，前身是華航飛機。王定宇指出，賴清德搭上由華航A340改裝的史王專機，代表德不孤必有鄰，也代表台史堅定友誼，顯見兩國緊密合作；這架2015年退休的華航飛機A340，經兩年整修改裝，2018年交付史國成為國王專機，沒想到隔那麼多年，這架專機成了台灣外交突破、見證台史友誼的專機。

王定宇表示，這次賴清德搭乘專突破中國打壓封鎖，可說是外交上的一項成功。看到中國暴跳如雷，世界各國主流社會都讚賞，強韌的堅定意志突破，讓台灣被世界看見。

賴清德總統（右四）與史瓦帝尼總理戴羅素（右二）舉行雙邊會談。（美聯社／台總統府提...
賴清德總統（右四）與史瓦帝尼總理戴羅素（右二）舉行雙邊會談。（美聯社／台總統府提供）

賴清德（左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙邊會...
賴清德（左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙邊會談。（中央社／台總統府提供）

民進黨 中華民國 賴清德

上一則

8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車

下一則

宜蘭「飛天奇雞」逛大街 單車客急護送 網笑：宜蘭日常

延伸閱讀

全程保密…賴清德搭史國專機「突圍」 飛抵史瓦帝尼訪問

全程保密…賴清德搭史國專機「突圍」 飛抵史瓦帝尼訪問
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
賴訪史瓦帝尼／學者：外交創意突圍 後續盯中是否軍演

賴訪史瓦帝尼／學者：外交創意突圍 後續盯中是否軍演
賴抵史瓦帝尼才公開 破解中「飛安武器化」封鎖

賴抵史瓦帝尼才公開 破解中「飛安武器化」封鎖

熱門新聞

史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21

超人氣

更多 >
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
法律漏洞開大門？中國廉價電車 現身加州街頭

法律漏洞開大門？中國廉價電車 現身加州街頭