賴清德出訪 華航改裝的史王專機見證外交突破

這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，2016年退役後，經過近兩年的內裝改造，2018年在史國開始服役。此後，史王訪台都搭乘此專機。（本報系資料照片）

民進黨 立委林俊憲指出，賴清德 總統成功突破中國外交封鎖，向世界證明中華民國 台灣存在，以及台灣是主權獨立國家；民進黨立委王定宇說，由華航改裝的史王專機，成了台灣外交突破，見證台史友誼的專機。

林俊憲表示，賴清德出訪不得不採取低調隱密的方式，連國人事先都不知道，是為了避免中國打壓。中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家，台灣走不出去，形同台灣是中國的一部分。

林俊憲說，對手越是如此，台灣不管如何辛苦，更需要走出去，總統與外交團隊成功突破中國封鎖，拜訪在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，幕後有許多艱辛的外交安排，這就是團結，再次向全世界證明中華民國台灣的存在，以及台灣人民是國際社會的一部分、台灣是主權獨立國家。

賴清德搭乘史瓦帝尼特使專機前往，這架恩史瓦帝三世專機，前身是華航飛機。王定宇指出，賴清德搭上由華航A340改裝的史王專機，代表德不孤必有鄰，也代表台史堅定友誼，顯見兩國緊密合作；這架2015年退休的華航飛機A340，經兩年整修改裝，2018年交付史國成為國王專機，沒想到隔那麼多年，這架專機成了台灣外交突破、見證台史友誼的專機。

王定宇表示，這次賴清德搭乘專突破中國打壓封鎖，可說是外交上的一項成功。看到中國暴跳如雷，世界各國主流社會都讚賞，強韌的堅定意志突破，讓台灣被世界看見。

賴清德總統（右四）與史瓦帝尼總理戴羅素（右二）舉行雙邊會談。（美聯社／台總統府提供）