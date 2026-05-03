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8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車

記者袁志豪／台南即時報導
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83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱...
83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

台南市83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸；第六警分局迅速將他攔截圍捕到案，詢問後將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等罪嫌移送偵辦。

第六分局副分局長黃胤銘說明，今天上午11時許，警方接獲報案，新樂路發生火警，經立即派員前往，到場時消防人員表示嫌犯手持斧頭砍傷人後搶走救護車逃逸；分局迅速通報攔截圍捕展開追緝，於南功街一間大樓地下停車場攔截嫌犯，嫌犯持斧頭拒捕。

黃胤銘表示，員警當場施以辣椒水、警棍強勢將其壓制逮捕，並帶回詢問，後續將依公共危險、強盜、殺人未遂、妨害公務、毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押；現場遭砍傷的警消、義消、民眾計三人，所幸經送醫均無生命危險。

據了解，該名老翁並不是住在現場民宅，疑似因妻子妹妹要移民，準備賣掉房子，而他目前與妻子居住的房子也是小姨子的房產；老翁不滿，小姨子要一併賣掉，擔心將來沒地方住，竟前往黃婦住處理論，口角糾紛後縱火並持斧頭砍傷婦人、消防與義消，還搶走永華91救護車。

台南市消防局今天上午11時1分獲報，南區新樂路一間住戶有爭吵聲音，鐵捲門內冒出火跟煙，鄰居呼喊後沒有反應，通報警消；消防出動20車39人趕往，33歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷。

屋主52歲黃姓婦人也被斧頭攻擊，頭撕裂傷，雙膝蓋外傷，所幸意識皆清醒，送成大急救；成大醫院表示，3名病人經治療後目前均已出院。消防局其餘出勤人員在11時13分將火勢撲滅，從4樓帶下屋主27歲兒子，火警並未造成人員傷亡，救護車也在南功街與美樂街尋獲。

消防局長楊宗林獲報，12時30分趕往醫院探視受傷同仁；由於攻擊人的老翁也有膝蓋外傷，雖然可以對話但情緒不穩定，警方在金華派出所將他拘束後，先請救護人員將他送往永康奇美醫院治療，全案正由警方調查釐清，目前老翁尚未製作筆錄。

83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱...
83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱...
83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的2名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

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