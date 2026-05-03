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「迷因天王」陳水扁頂手抖簽名 吸8旬鐵粉、大學生追星

記者張議晨／高雄即時報導
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台灣前總統陳水扁(右)今舉辦簽名會，立委黃捷出席獻花。(記者張議晨／攝影)
台灣前總統陳水扁(右)今舉辦簽名會，立委黃捷出席獻花。(記者張議晨／攝影)

台灣陳水扁前總統近期活躍網路社群化身「迷因之王」，在Threads瘋狂海巡回應網友提問，他今天在新興區民主路26號Loi了咖啡，舉辦「阿扁也想你」粉絲補簽會，排隊人潮粗估至少300公尺，有8、90歲「資深扁迷」，還有22歲「年輕扁迷」，一見陳水扁前總統蒞臨隨即爆發尖叫聲，有粉絲觀察陳水扁簽名動態，一出來便跟好友分享「他的手真的很抖」。

影片來源：聯合新聞網

1名網友近日在Threads發文求救：「請問阿扁前台北市長，以前怎麼處理鼠疫的問題，現在連台北車站都是老鼠出沒」，意外釣出陳水扁本尊親自回覆：「這麼簡單的事，不是現任市長要處理的嗎？為什麼要前市長教？」

今陳水扁現身簽名會場，被媒體追問「Threads是自己發的嗎？」、「總統怎麼看賴清德總統突襲出訪？」陳水扁只有微笑回應支持者呼聲，未對提問回應。

近年因Threads盛行，陳水扁近日化身「迷因天王」，不僅海巡Threads上熱文，還會製作梗圖，社群討論度爆棚。

今天簽名會有不少「資深扁迷」現身力挺。張姓扁迷今早11點抵達現場搶到頭香，秀出陳水扁首次參選台北市長的競選旗幟，要給陳水扁加油。

還有扁迷從新北市三重南下，只為拿字畫給陳水扁簽名。

22歲陳姓男大生笑說，雖然前總統執政時他還小，但對於施政都有印象，最欣賞陳水扁當台北市長時對市府公務員拍桌的畫面。

台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多80多歲的高齡扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影...
台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多80多歲的高齡扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)
台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)
台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)
前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

陳姓男大生帶著好友來見證陳水扁人氣。(記者張議晨／攝影)
陳姓男大生帶著好友來見證陳水扁人氣。(記者張議晨／攝影)

台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)
台灣前總統陳水扁今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

台灣前總統陳水扁(中)今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)
台灣前總統陳水扁(中)今舉辦簽名會，許多扁迷現身力挺。(記者張議晨／攝影)

陳水扁

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