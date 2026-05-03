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中批賴竄訪 台外交部：4美國總統也曾「密訪後宣布」

曾諷不能出訪搞不好很高興 賴清德抵史國 柯文哲反應曝光

記者洪子凱／台北即時報導
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台賴清德總統搭乘專機抵達友邦史瓦帝尼，曾說不能出訪「賴搞不好很高興」的民眾黨創黨...
台賴清德總統搭乘專機抵達友邦史瓦帝尼，曾說不能出訪「賴搞不好很高興」的民眾黨創黨主席柯文哲(中白衣者)今被問到此事。(記者洪子凱／攝影)

台賴清德總統昨天在臉書向國人宣布，已搭乘專機抵達友邦史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持。不過日前因出訪暫緩，日前才稱不出訪「賴搞不好很高興」，民眾黨創黨主席柯文哲今出席活動再被媒體問到此事，快閃進入會場並未多談。

賴清德原定上月22日出訪友邦史瓦帝尼，但因受到中國干預，3國家取消飛航許可，導致行程暫緩，柯文哲日前受訪表示，「搞不好他很高興」因為符合想升高對立的一貫戰略，更稱賴競選連任策略會很像前總統陳水扁2004年的打法，就是不斷升高對立、再使用割喉戰。

柯文哲今天出席北市議員侯漢廷新書發表會，會前約10時10分抵達議會，不過面對媒體詢問，包含賴清德出訪史瓦帝尼、藍白軍購等議題，柯僅表示，「讓我先進去先坐下」未多談，表情則維持一貫微笑。

媒體從議會大門一路追問到進入會場前，柯文哲均未對時事題表達看法，僅表示今天是侯漢廷新書發表會要把場子留給侯，隨即進入會場就座，並與新黨主席吳成典並肩而坐，幫粉絲簽書。

柯文哲 陳水扁

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