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賴搭史國專機出訪 前機師曝驚人歷史 籲維安徹底執行

記者洪子凱／台北即時報導
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台賴清德總統（中）成功突破中國外交封鎖，於2日飛抵史瓦帝尼開國事訪問。（圖／台總...
台賴清德總統（中）成功突破中國外交封鎖，於2日飛抵史瓦帝尼開國事訪問。（圖／台總統府提供）

賴清德總統昨天在臉書向國人宣布，已搭乘友邦史瓦帝尼專機抵達史國，引起外界討論，過去曾擔任過機師的民眾黨北市議員張志豪表示，該專機是華航退役後轉賣給史國，包含維修、通訊狀況都是由史國依自身保養維修，這類出訪模式較為少見，包含機組員也是外國組員，政府當局應留意元首維安是否徹底執行。

張志豪表示，過去政府若有遠程出訪通常是採包機形式，與華航或長榮航空合作，但民航機本身無內建加密系統，主要通訊工具為ACARS、電報系統及衛星電話，國安單位通常會自行攜帶加密衛星電話與相關單位聯繫。

張志豪說，總統出訪專機多由本國籍機組員執行任務，由外國籍機組員執行元首任務情況較為罕見，這台A330飛機過去也是由華航退役後轉賣給史國，該機過去在華航服務時的表現尚佳，至於飛安問題維修保養，應是由史國決定可以選擇飛回台灣交由華航修護工廠處理，也可以選擇在鄰近國家，或利用自身的維修能量進行，政府當局應留意飛安評估以及元首維安是否徹底執行。

至於出訪完成後該如何回來，張志豪說，既然過去是搭乘史國專機，回程或許也會採取同樣模式，通常飛行計畫不會寫乘客名單，乘客姓名通常只出現在航空公司的系統、包機公司或是入出境海關的艙單上。

賴清德 民眾黨 華航

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