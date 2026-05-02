我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴訪史國 府：循國家尊嚴、飛行安全及國際慣例等3原則

戰爭為何無礙美股創新高？

賴訪史國 府：循國家尊嚴、飛行安全及國際慣例等3原則

記者張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德（前左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，史國總理戴羅素（Rus...
台總統賴清德（前左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）（前右）等人在機梯前親迎，並陪同賴清德行經儀隊。（總統府提供/中央社）

在沒有提前預告的狀況下，台賴清德總統今搭機出訪史瓦帝尼。台總統府發言人郭雅慧表示，在史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王誠摯的邀請下，賴清德已經順利抵達史瓦帝尼展開國事訪問行程。

賴清德原定上月22日訪問史瓦帝尼，因航權問題未能成行，由外交部長林佳龍擔任特使造訪史國，參加史國雙慶活動；就在林佳龍返國後，史王派出特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）於上月30日搭乘專機抵台，晉見賴清德，並代表史王邀請賴清德在適當時機訪問史瓦帝尼。

兩天後，賴清德透過臉書分享自己抵達史瓦帝尼展開訪問的訊息。

郭雅慧表示，這趟出訪行程，儘管一開始因為無端的外力因素導致暫緩，不過，這些阻止不了台灣邁向世界的決心；總統出訪規畫依循「國家尊嚴」、「飛行安全」和「國際慣例」三項原則，務使完善結束行程。

郭雅慧表示，有關行程安排涉及安全以及跟友盟之間彼此溝通默契，有些行程細節留待結束回到台灣再詳細說明。

郭雅慧強調，台灣作為國際社會的一員，走向世界是全台灣2300萬人不可被剝奪的天賦人權，在未來台灣會在以規則為基礎的國際秩序上，持續跟國際社會一起互利共榮。

台總統府發言人郭雅慧。（圖／台總統府提供）
台總統府發言人郭雅慧。（圖／台總統府提供）

賴清德

上一則

賴清德國事訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報

延伸閱讀

賴清德國事訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報

賴清德國事訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報
林佳龍低調訪史瓦帝尼 下飛機才宣布

林佳龍低調訪史瓦帝尼 下飛機才宣布
台總統府：賴清德指派林佳龍出訪史瓦帝尼

台總統府：賴清德指派林佳龍出訪史瓦帝尼
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
據聞為出事地點的甘肅縣甘加草原。示意圖。(取自人民夏河網)

苗栗派出所長與親友赴中國旅遊 巴士翻車 1死12傷

2026-04-25 08:50
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
難得暑期旺季機票有折扣 華航指定航線888美元起

難得暑期旺季機票有折扣 華航指定航線888美元起
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元