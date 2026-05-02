賴訪史國 府：循國家尊嚴、飛行安全及國際慣例等3原則

台總統賴清德（前左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）（前右）等人在機梯前親迎，並陪同賴清德行經儀隊。（總統府提供/中央社）

在沒有提前預告的狀況下，台賴清德 總統今搭機出訪史瓦帝尼。台總統府發言人郭雅慧表示，在史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王誠摯的邀請下，賴清德已經順利抵達史瓦帝尼展開國事訪問行程。

賴清德原定上月22日訪問史瓦帝尼，因航權問題未能成行，由外交部長林佳龍擔任特使造訪史國，參加史國雙慶活動；就在林佳龍返國後，史王派出特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）於上月30日搭乘專機抵台，晉見賴清德，並代表史王邀請賴清德在適當時機訪問史瓦帝尼。

兩天後，賴清德透過臉書分享自己抵達史瓦帝尼展開訪問的訊息。

郭雅慧表示，這趟出訪行程，儘管一開始因為無端的外力因素導致暫緩，不過，這些阻止不了台灣邁向世界的決心；總統出訪規畫依循「國家尊嚴」、「飛行安全」和「國際慣例」三項原則，務使完善結束行程。

郭雅慧表示，有關行程安排涉及安全以及跟友盟之間彼此溝通默契，有些行程細節留待結束回到台灣再詳細說明。

郭雅慧強調，台灣作為國際社會的一員，走向世界是全台灣2300萬人不可被剝奪的天賦人權，在未來台灣會在以規則為基礎的國際秩序上，持續跟國際社會一起互利共榮。