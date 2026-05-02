賴清德國事訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報

台賴清德總統(中)宣布抵達史瓦帝尼。(圖／取自賴清德臉書)

台總統府透過新聞稿表示，在史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世誠摯邀請下，台賴清德 總統於今日啟程前往史瓦帝尼展開國事訪問，訪團一行於當地時間2日上午9時順利抵達史瓦帝尼。

台總統府發言人郭雅慧表示，儘管日前因為無端的外力因素，導致行程暫緩，但這影響不了台灣走向世界的意志，台灣也不會因此在世界缺席；台灣與史瓦帝尼是風雨同行的堅定盟友，此行訪團將以「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」三大核心目標，在互惠共榮的路上與史國並肩前行，深化兩國人民的情誼與福祉。

郭雅慧指出，走向世界，和全球各國人民互動交往，是2300萬台灣人無可剝奪的天賦權利，這次訪問在一度受到外力干擾暫緩後啟動，正是展現台灣人走向世界的決心和意志，也是中華民國實踐作為國際社會一員的基本權利，台灣依循以規則為基礎的各項國際規範，致力於國際社會間的互惠與共榮，這次的出訪，更是台灣與所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。

郭雅慧表示，訪團在下午抵達史瓦帝尼王國後，台駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇及史國王室大禮官Khandlela Mdluli 登機迎接總統，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）及外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）則於機梯前親迎，並陪同總統行經儀隊禮兵，總統也向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。

稍晚賴清德也將與國王進行雙邊會談，共同見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式及簽署聯合公報。

台總統府指出，此次訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺、國安會副秘書長趙怡翔等。