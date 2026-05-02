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川普「停火」說繞過國會戰爭授權 翁履中：白宮若傷台利益 還能擋住？

記者程平／台北即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普主張，美國對伊朗的軍事行動在「戰爭權力決議」60天期限到期前已經「終止」，後續對伊朗軍事行動不需要再按規定取得國會授權。旅美學者翁履中表示，川普可以用「停火」等詞繞過國會授權，國會的戰爭權力就會被掏空；翁履中質疑，對台灣來說，當白宮做出一個可能傷害台灣利益的決定時，國會還能不能擋得住？

翁履中說，川普政府主張，因為美伊進入停火狀態，所以「戰爭權力決議」的60天倒數可以暫停。這聽起來像法律技術問題，但本質上是行政權在測試國會底線。不是直接說「我不受國會限制」，而是改用另一種說法：現在不算戰爭，所以國會管不到。

翁履中質疑，這才是最危險的地方。如果總統可以用「停火」、「暫停」、「有限行動」、「不構成敵對狀態」這些詞，繞過國會授權，那麼國會的戰爭權力就會被掏空。法律還在，聽證會還在，議員也還在發言，但真正決定戰爭是否開始、是否延長、是否升級的，已經變成白宮一個人的政治判斷。

翁履中說，這不是川普一個人的問題。過去歐巴馬在利比亞、柯林頓在科索沃，甚至更早的多位總統，都曾用不同方式擴張行政權。差別在於，川普時代把這件事做得更直接，也更政治化。他不只是在解釋法律，而是在告訴國會：「只要我能重新定義情勢，你們就很難限制我。華府政治很多時候就是這樣，字典在律師手上，決定權在總統手上，責任最後常常留給國會收拾。」

翁履中說，對台灣來說，這件事非常重要。台灣總喜歡看美國國會有多少友台議員、通過多少友台法案、發表多少支持台灣的聲明。這些都重要，但還不是最關鍵。真正關鍵的是：當白宮做出一個可能傷害台灣利益的決定時，國會能不能擋得住總統？

翁履中表示，如果美國國會無法限制總統在伊朗問題上的軍事決定，那麼未來即使國會再支持台灣，也未必能阻止川普，或任何一位不在乎台灣的總統，在美中關係上對北京讓步。國會可以聲明支持台灣，可以邀請台灣官員，可以推動軍售，但如果白宮決定用「穩定美中關係」為理由降低對台支持，國會是否有能力迫使總統改變？這才是台灣真正要看的。

翁履中說，換句話說，國會友台是一回事，國會有沒有制衡能力是另一回事。前者是態度，後者才是權力。外交場上，態度可以上新聞，權力才會改變結果；掌聲很重要，但最後簽字的人更重要。

翁履中說，川普時代最大的變數，不只是他本人不可預測，而是他不斷挑戰制度邊界。如果制度能反制他，台灣還有穩定的依靠；如果國會擋不住總統，台灣就必須更現實地面對一件事：美國對台政策可能在某一天，被白宮用一場美中交易重新定義。

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