84歲妹不忍91歲姊久病痛苦 割頸殺人伴屍數小時

台南市警二分局調查，上月29日接獲報案，葉婦涉嫌持刀割畫胞姊頸部，隨即派員趕赴現場。（圖／讀者提供）

台南市84歲葉姓婦人長期照顧91歲臥病胞姊，上月28日衛生局訪視後安排長照 服務，未料當晚她疑不忍胞姊飽受病痛折磨，持刀殺害胞姊，事後伴屍數小時，次日凌晨才透過親屬向警方報案，事後被羈押。當地里長哽咽感嘆兩姊妹感情好，卻因個性保守難以導入資源，直言「老老照顧」愈來愈多，這悲劇是「台灣老人的悲哀」。

據了解，葉姓姊妹都未婚；鄰居說，葉婦因姊姊長年病痛，約七年前搬去同住，當地藥王里里長邱彌文說，姊姊個性獨立且內向、不喜歡麻煩他人，也不愛社交，後來與妹妹同住，開啟老老照顧生活，因兩人都不願去安養中心，寧可相依為命。

邱彌文說，葉姓姊妹皆已高齡，兩姊妹感情很好，妹妹獨自承擔照顧姊姊的責任，無論在體力或心理上都是極大的壓力。他有向社會局提報為獨居老人，也會定期送物資。

台南市衛生局指出，葉婦的姊姊因跌倒需長照服務，當局上月27日接獲葉婦友人通報後，隔天照顧管理專員即到府訪視評估，因行動、沐浴及飲食等日常功能皆無法自理，屬長照需求等級第七級中重度失能，照專立即規畫後續服務，並銜接照顧資源，葉婦當時也說，盼先住院並聘請看護，出院後再銜接機構喘息，未料當晚就發生憾事。

葉婦向檢警供稱，姊姊於3月跌倒後行動不便，如廁不便還需頻繁換尿布，上月28日姊姊透露不堪病痛的厭世想法，她長期的照護壓力瞬間崩潰，深夜涉持刀朝姊姊右頸割畫，但因力氣太小，未一刀畢命，待姊姊氣絕，她順手將凶刀擦拭乾淨，直到29日凌晨才打電話請姪子報案。

警方到場發現死者躺在房間床上，現場無打鬥痕跡，查扣作案水果刀、菜刀兩把，死者疑失血過多死亡，仍待剖驗釐清。警方依殺人罪嫌移送後，檢方以有滅證行為與逃亡之虞聲押獲准。

邱彌文說，政府對於高齡者進入日照或長照體系並無強制要求，完全仰賴長者意願或家屬體力支撐，若缺乏專業介入，一旦照顧者崩潰，兩位長者將同時陷入危機。葉婦可能不忍心看到姊姊這麼痛苦才行凶，眾人聽到此事都覺得難過，如今妹妹還需受法律制裁，盼檢察官能了解背後原因。

台南市長黃偉哲對此深表不捨，表示「老老照顧」已成為許多家庭現況，呼籲市民務必及早善用長照資源。