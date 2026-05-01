賴清德稱對岸造謠發芽馬鈴薯可進口 在野：抹黑

賴清德總統稱美國進口馬鈴薯如果發芽，百分之百會一顆一顆檢查，發芽就退回。（示意圖。記者劉學聖／攝影）

近來進口馬鈴薯發芽、零關稅 花生議題持續引發關注，賴清德總統昨(1)天到全台馬鈴薯、花生最大產地的雲林縣極力消毒。他說，先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。國民黨 立委說，「總統級的抹黑來了」，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？

賴清德說，例如「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，現在進口馬鈴薯若發芽「百分之百是一顆一顆檢查」，發芽一律退回，絕不犧牲國人的健康，近期來自對岸的謠言刻意扭曲政府政策造成農民不安。

國民黨立委陳菁徽表示，談判是賴政府談的， 標準是賴政府農業部改的，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？賴政府的治國之道真的簡單粗暴，解決不了問題，就解決提出問題的人。

國民黨立委王鴻薇說，政府從放寬發芽馬鈴薯到美國花生零關稅，都沒有跟農民、民眾說清楚，民進黨 政府黑箱作業，等到開放時引起民怨，才開始用愚民的政策。王鴻薇指出，建議賴總統自己率文武百官，去逐顆檢查美國馬鈴薯有無發芽，不要累死基層。

民眾黨立委洪毓祥則批評，政府不能為了對美談判，就把農民的疑慮講成「風聲鶴唳」。洪毓祥說，賴總統說「一粒一粒檢查、發芽就退貨」，但農業部的資料不是這樣，防檢署說美國加工用馬鈴薯如果發現發芽，是送到指定加工廠，到了加工廠後選別，不合格的整顆棄置銷毀；農業部長在立院備詢時說，逐顆檢查是邊境抽查發現問題後，業者提出改善計畫，再由業者派人用輸送帶逐顆挑，檢疫人員是在旁監督。

雲林縣斗南鎮是馬鈴薯重要產地，賴總統昨到斗南鎮農會參加模範母親表揚活動，澄清發芽馬鈴薯進口的說法。他說，相信大家都吃過馬鈴薯，如果現在去菜市場買菜，大家會推薦他買斗南的馬鈴薯還是買國外的？現場的農民齊聲高喊「斗南的」。

賴總統回應表示，「對啊！因為比較好吃、比較新鮮」，他說，但現在市面上風聲鶴唳，導致價格直線下降，大家不必驚慌失措。農民面對氣候變遷與國際競爭已具備高度應變能力，政府也持續協助提升技術與設備，當前最需擔心的是來自境外的謠言影響產業信心，台灣農產品品質優良、口感佳且新鮮，受國內市場青睞，國人要有信心，避免因不實訊息影響市場價格。

至於美國花生進口問題，賴總統認為應從整體視角思考。他說，政府在與美國進行貿易談判過程中，堅定守護重要農業項目，包括雲林主要出產的雞肉、稻米及大蒜等產品均不降關稅，確保農民權益，反觀日、韓對美談判時，都已將這些項目開放。

賴總統強調，美國進口花生雖較便宜，但多為去殼花生，冷凍存放時間較久，香氣無法跟國產花生相比，「我愛吃枝仔冰，一定吃花生冰棒。」一口咬下決定冰棒好不好吃的關鍵，就在於花生的香氣，他在台南永康賣花生糖的友人就堅持選用雲林花生，吃起來香氣十足，如果他當老闆也會這麼選。

賴總統表示，印度、阿根廷同樣進口去殼花生來台，現在價格每公斤雖比雲林花生便宜三、四十元，但市占率不高。國產花生品質佳、風味香濃，具市場競爭力，雲林花生在國內市場市占率即達七成五。美國關稅談判所開放的農產品，主要會影響其他國家進口的農產品，政府會持續監測市場變化，若農產品受影響，將適時出手協助，如契作制度和保價收購機制等，並成立300億元台幣（約9億4848美元)「農安基金」，支持及協助受影響的農產品。