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蔡英文5點出發爬這座山 驚嘆壯闊之美…山友爭相合影

記者游明煌／新北即時報導
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蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文前總統昨天上午9點多到基隆龍門谷與基隆議長童子瑋爬山，正當大家以為她起早時，沒想到蔡英文在臉書曝其實更早之前，昨清晨5點就先去爬另一座山了。蔡英文應山友之邀去爬雪山山脈大縱走的一段路。雪山山脈大縱走從新北市三貂角出發，一路沿稜線走到雪山主峰，從零海拔一路走到3886公尺，沿路視野開闊，可以很直接地感受到台灣山林的壯闊之美。

蔡英文在臉書貼文，她赴山友之約，早起去爬雪山山脈大縱走，從三貂角出發的一段路。山友們告訴她，他們希望將這條山路完整串連起來，成為一條具有國際規格、國際想像、具有國家代表性的長程步道，也是屬於自己國民的壯遊之路。從三貂角出發，一路沿稜線走到雪山主峰，從零海拔一路走到3886公尺。

蔡英文表示，這是一條很精彩的路線，從古道、溪谷到森林，再一路往高山走，地景變化很豐富，每一段都有不同的風景，也有不同的挑戰。走在稜線上，視野開闊，可以很直接地感受到台灣山林的壯闊。這條路，不只是風景漂亮而已，它把海岸、山村、部落和高山串在一起，是一條很有深度、也很有層次的路線。

蔡英文說，雪山山脈不只擁有驚人的垂直生態與自然景觀，對北台灣的意義更是非常深。這座北台灣的屋頂，涵蓋台北盆地、蘭陽平原，沿線見證了噶瑪蘭人、泰雅人、巴賽人、漢人、西班牙人、荷蘭人、日本人等不同民族的歷史活動。

如果能串連並提升既有路線，帶動沿途補給、接駁與住宿等地方服務產業，就能把一條山路變成一個系統，把一趟登山變成一種產業，把一段縱走變成台灣新的文化品牌。

蔡英指出，山友們告訴她，台灣登山界已經開始有很多人投入這件事，她也在現場深深感受到他們的熱情。她很推薦大家用自己的步伐，去感受這條很棒的山林路線，也見見台灣的美。

原來，昨天是SBT計畫（雪山山脈大縱走）啓程授旗典禮，行政院前政委張景森希望建構一條長距離有國際視野的國家步道，由低海拔郊山中級山到3000公尺以上的高山，整個工程可說艱難而浩大。基隆暖曦山搜隊有代表參加雪山聖稜線SBT的啓程授旗典禮。

山友看到蔡英文到來都爭相合照，人氣很高，還一起爬山，山友幫忙向前總統介紹壯闊山海美景，有人說「跟總統爬山一輩子可能只有這一次吧，太難得了」。

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走。圖／取自蔡英文臉書

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