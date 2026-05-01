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民進黨立委批鄭麗文將國防議題與訪美綁定是「勒索」

記者吳淑玲／台南即時報導
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民進黨立委王定宇回應國民黨主席鄭麗文稱訪美要見川普，是個人期待，但不應和國防特別...
民進黨立委王定宇回應國民黨主席鄭麗文稱訪美要見川普，是個人期待，但不應和國防特別預算綁在一起。記者吳淑玲／攝影

針對國民黨主席鄭麗文積極規畫6月訪美，她接受彭博新聞專訪透露訪美希望拜會最高層「川普總統」；民進黨立委王定宇今表示，鄭麗文若將國防議題與訪美層級綁定，並牽動國防特別預算，「是把2300萬人的安全當肉票，這就非常不足取，這是勒索」。

王定宇說，鄭麗文提到赴美希望見到最高層級、最好是川普總統，做為個人期待可以理解，但若將此綁著國防特別預算掛鉤，並以此要求美方提高接待層級，要高過盧秀燕的層級，就不足取。

他強調，國家安全不應作為政治交換條件，「政治人物的分量不是因為你見了誰，而是你自己是什麼，這才是重點」。鄭麗文個人訪問安排可以有期待，但不應與國家預算與公共政策綁在一起，「這個不太適當也不好」。

王定宇並說要提醒盧秀燕，鄭麗文只因見了獨裁者中共的習近平，就認為份量足以「攔胡」總統競選之路，他的野心和企圖心，「其實已經昭然若揭」，藏都不藏了。

談及國防特別預算，王定宇說，國民黨副主席季麟連講「賣黨求榮」，你的黨是中國共產黨嗎？怎麼會增加國防預算、幫國軍增加預算，叫做「賣黨求榮」？國軍增加防衛力量，唯一感到困擾的是中國人民解放軍。你當過國軍將領，現在是在幫誰講話？真正「賣國求榮」的是季麟連。

王定宇說，現在國民黨內部，希望在特別預算上能夠多一點的人。雖然目前8100億，相較於1.25兆完整計畫，還是非常不足，但鄭麗文卻希望把它壓低到3000多億，這簡直是開玩笑，等於把國防特別預算打三折。

「透過季麟連來牽制韓國瑜，以及這些知道台灣人民對於他們阻撓國防預算感到憤怒、還要面對選票壓力的人，現在壓力越來越大。」所以他甚至希望連8100億都打掉，自己不講，讓季麟連出來講。

「右手這樣做，左手卻去跟美國說，要給我排比盧秀燕更高的規格來訪美，否則國防特別預算可能會有問題。」這種做法，只看到自己的私利，滿足了中共的要求，傷害的是台灣的利益，真的非常不可取。

國民黨 民進黨 川普

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