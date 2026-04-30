陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

南投縣普台高中張姓陸籍學生透過繁星推薦錄取台灣大學，然而他今年8月將滿18歲成年，依兩岸人民關係條例等規定，須離境無法留在台灣，即使拿到錄取通知，也無法赴台大 就讀。張生父親找立委邱鎮軍陳情，盼台灣政府能修法，推動陸生來台就學，別被拒於門外。

對此，教育部長鄭英耀說，現行法令沒有空間，「我們只能期待他未來有更好的發展。」陸委會副主委梁文傑表示，類似案例目前為止都維持一致性的作法，若特別開例將導致不公平。

邱鎮軍表示，依移民署資料，目前在台就讀陸籍學生有6、7000人，其中年滿17歲有五人，明年同樣都將面臨升大學問題。

普台高中表示，張姓學生從小二起，隨在台工作的陸籍父母來台，長期在普台教育體系完成學業，曾獲校內英語演講第一名、化學競賽金牌，今年繁星推薦放榜後錄取台大，不過依現行規定，陸籍隨行子女在台依親僅限未成年階段，年滿18歲並完成高中學業後，即喪失居留資格，依法須離境。

普台校長惠沁宜說，張生同時獲得香港大學、新加坡國立大學入學資格，後者是世界頂尖學府，未來升學沒問題，但他國小到高中都在台灣就讀，才想留在台灣完成大學學業。校方表示，該生透過一般台灣高中生升學管道錄取頂大，因身分無法轉銜為陸生就學資格，校方感到惋惜，但尊重現行制度規範。

張生父親說，礙於法令，兒子8月必須出境離台，他得知後情緒很沮喪；全家人早已融入台灣，兒子首選是在台念大學，小兒子也在台灣讀高一，之後也面臨相同處境；現今少子化，各國都在搶人才，很希望台灣政府能修法，持續推動陸生來台就學的相關法案，不要讓法令將優秀學生拒於門外。

學者指出，部分在台長期成長並受教育的陸籍學生，實際生活與本地學生差異有限，若因法律身分限制其升學與居留權益，恐對教育公平與人才培育造成影響。

民主文教基金會董事長桂宏誠認為，這些陸籍學生完整接受民進黨政府執政後的教育，又願意留在台灣，政府應該再想辦法讓他們得以留下，例如比照大陸人來台灣就讀學位的方式辦理。

世新大學前副校長李功勤建議，問題應從根本上解決，兩岸人民關係條例、國籍法應隨時空環境修改，從人道立場出發促進兩岸關係緩和、幫助兩岸人民良性互動，「我認為這是修法的基礎」。

教育部表示，此案是居留許可，不是就學資格問題，該名學生是以父親投資經營管理隨行子女身分就讀高中，依規定成年後即喪失居留事由，因此無法在台繼續升學。

至於學生為何能參加繁星推薦，教育部解釋，報考資格僅設有學歷限制，如高三在學、高中畢業等，並未禁止外國學生或陸籍學生報考。