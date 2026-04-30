我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取拿38萬獎學金

川普鬆綁威士忌關稅：向英王查理三世致敬

台營長播大陸電影「八佰」被申誡 掀統戰議論

記者李人岳屈彥辰／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片「八佰」遭國防部記了2次申誡，新...
國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片「八佰」遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）29日與四行倉庫後代王子芩（左三）等新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。（記者潘俊宏／攝影）

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」，傳出因此被處分兩次申誡，國防部副部長徐斯儉表示，這部電影強調中共領導抗戰、淡化國軍浴血奮戰的史實，背後有明顯統戰論述。國民黨立委牛煦庭批民進黨，對待中華民國有「自助餐」心態；新黨赴國防部抗議，強調抗戰是由中華民國政府領導，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史。新黨並要求和軍方公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？

立委王定宇稍早爆料，陸軍153旅有營長在軍中播放描述八百壯士的大陸電影「八佰」，陸軍表示播放電影的營長已被處分兩次申誡。不過外界質疑，台灣也拍攝過相同題材的愛國電影「八百壯士」，軍方為何認定「八佰」是統戰電影？

牛煦庭說，八佰的故事主軸是中華民國國軍在抗日戰爭中，不惜捐軀死守四行倉庫的壯烈事蹟，這是一段民眾皆知且深受感動的歷史。把這東西也變成統戰，過於牽強。評價此類影片應回到故事本質。若影片能引起官兵共鳴，增強對國旗的認同，並對國軍曾經輝煌的歷史產生肯定，這是正面的，有什麼不好？

牛煦庭說，依照王定宇等人標準，似乎只要與中國大陸有所牽扯的內容一律歸類為統戰，到底還認不認同自己叫「中華民國」？他很懷疑。民進黨對待中華民國始終抱持吃自助餐的借殼上市心態，骨子裡嚮往的是台獨，隨時準備棄中華民國於不顧，這是非常糟糕的事情，如果朝野的公約數真的是中華民國，應該理直氣壯地面對這段抗戰情懷。

陳玉珍說，王定宇如果覺得所有事情跟大陸都有統戰關係，應該先譴責他那些以前同事，比如曹興誠，還有很多以前同事，就不再一一指名，非常多。這些都被統戰到不只是電影層面而已，所以應先去譴責那些同事們。這樣就可以統戰嗎？王定宇對中華民國台澎金馬的老百姓、對台灣民主太沒有自信。

新黨29日赴國防部前抗議。新黨輿情中心主任季節質疑，「八佰」雖然由大陸拍攝，但主題是抗戰時期死守上海四行倉庫，抵抗日本軍隊侵略的故事，還因有像青天白日滿地紅國旗致敬的畫面而遭大陸鷹派質疑，為何如今被認定是統戰？難道中華民國國防部，在民進黨統治之下，已經變成了日本國防部，所以才要禁止軍中播放這部電影？

季節強調，八年抗戰是由中華民國政府領導全國軍民打贏的，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史，美國如今跟日本也是盟邦，人家有因此就不敢紀念珍珠港事件嗎？國防部如果不肯撤銷處分，就請陸軍參謀長陳建義或國防部長顧立雄接下辯論邀請書，公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？

大陸電影「八佰」講述對日抗戰時，國軍死守四行倉庫的故事，民進黨立委王定宇質疑是「...
大陸電影「八佰」講述對日抗戰時，國軍死守四行倉庫的故事，民進黨立委王定宇質疑是「統戰電影」，國防部也如此認定。（取材自新浪網）

中共 中華民國 國防部

上一則

陸籍生繁星上台大無法讀 父：小兒子也在台讀高一、盼勿拒門外

延伸閱讀

大陸十項措施涵蓋輸台影視作品 他們說「太好了」

大陸十項措施涵蓋輸台影視作品 他們說「太好了」
「看不見的國家」不懈的幕後推手 早在電影籌備就投資

「看不見的國家」不懈的幕後推手 早在電影籌備就投資
台退役少校登大陸軍艦喊「祖國強大了」退輔會譴責附和中共

台退役少校登大陸軍艦喊「祖國強大了」退輔會譴責附和中共
鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
據聞為出事地點的甘肅縣甘加草原。示意圖。(取自人民夏河網)

苗栗派出所長與親友赴中國旅遊 巴士翻車 1死12傷

2026-04-25 08:50
美國太空人林琪兒（右）23日參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

2026-04-23 22:11
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔