台營長播大陸電影「八佰」被申誡 掀統戰議論

國軍陸軍六軍團有營長在軍中播放大陸拍攝的抗日影片「八佰」遭國防部記了2次申誡，新黨輿情中心主任季節（右）29日與四行倉庫後代王子芩（左三）等新黨支持者到國防部抗議，並要求公開辯論這部影片哪裡涉及統戰。（記者潘俊宏／攝影）

陸軍153旅有營長在軍中播放大陸電影「八佰」，傳出因此被處分兩次申誡，國防部 副部長徐斯儉表示，這部電影強調中共 領導抗戰、淡化國軍浴血奮戰的史實，背後有明顯統戰論述。國民黨立委牛煦庭批民進黨，對待中華民國 有「自助餐」心態；新黨赴國防部抗議，強調抗戰是由中華民國政府領導，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史。新黨並要求和軍方公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？

立委王定宇稍早爆料，陸軍153旅有營長在軍中播放描述八百壯士的大陸電影「八佰」，陸軍表示播放電影的營長已被處分兩次申誡。不過外界質疑，台灣也拍攝過相同題材的愛國電影「八百壯士」，軍方為何認定「八佰」是統戰電影？

牛煦庭說，八佰的故事主軸是中華民國國軍在抗日戰爭中，不惜捐軀死守四行倉庫的壯烈事蹟，這是一段民眾皆知且深受感動的歷史。把這東西也變成統戰，過於牽強。評價此類影片應回到故事本質。若影片能引起官兵共鳴，增強對國旗的認同，並對國軍曾經輝煌的歷史產生肯定，這是正面的，有什麼不好？

牛煦庭說，依照王定宇等人標準，似乎只要與中國大陸有所牽扯的內容一律歸類為統戰，到底還認不認同自己叫「中華民國」？他很懷疑。民進黨對待中華民國始終抱持吃自助餐的借殼上市心態，骨子裡嚮往的是台獨，隨時準備棄中華民國於不顧，這是非常糟糕的事情，如果朝野的公約數真的是中華民國，應該理直氣壯地面對這段抗戰情懷。

陳玉珍說，王定宇如果覺得所有事情跟大陸都有統戰關係，應該先譴責他那些以前同事，比如曹興誠，還有很多以前同事，就不再一一指名，非常多。這些都被統戰到不只是電影層面而已，所以應先去譴責那些同事們。這樣就可以統戰嗎？王定宇對中華民國台澎金馬的老百姓、對台灣民主太沒有自信。

新黨29日赴國防部前抗議。新黨輿情中心主任季節質疑，「八佰」雖然由大陸拍攝，但主題是抗戰時期死守上海四行倉庫，抵抗日本軍隊侵略的故事，還因有像青天白日滿地紅國旗致敬的畫面而遭大陸鷹派質疑，為何如今被認定是統戰？難道中華民國國防部，在民進黨統治之下，已經變成了日本國防部，所以才要禁止軍中播放這部電影？

季節強調，八年抗戰是由中華民國政府領導全國軍民打贏的，不管哪個黨執政都應該紀念這段歷史，美國如今跟日本也是盟邦，人家有因此就不敢紀念珍珠港事件嗎？國防部如果不肯撤銷處分，就請陸軍參謀長陳建義或國防部長顧立雄接下辯論邀請書，公開辯論「八佰」算不算是統戰電影？