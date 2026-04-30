我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／北京兩醫師用AI造假圖遭網友抓包 國際頂級期刊撤文

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

林佳龍接見日眾議員團 促助台加入CPTPP

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部長林佳龍（右）30日與日本眾議員平將明（左）一行交換意見。（台外交部提供...
台外交部長林佳龍（右）30日與日本眾議員平將明（左）一行交換意見。（台外交部提供）中央社

日本眾議員團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，期盼日本能與台灣早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）並協助台灣儘早加入CPTPP；平將明則說，樂見雙方在國會議員互動等交流日益密切。

台外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於30日接見日本前數位大臣平將明眾議員、前內閣官房副長官木原誠二眾議員及前內閣府大臣政務官西野太亮眾議員，雙方就總合外交政策、區域情勢、資訊安全、台日各項交流等議題廣泛交換意見。

林佳龍致詞時表示，感謝日本政府長期推動台日關係良好發展，也對日本政府一貫支持台海和平穩定表達誠摯感謝。雙方關係緊密、互動熱絡，根據相關調查顯示，台灣與日本民眾對彼此抱持親近感及好感。

林佳龍另指出，日本首相高市早苗提出的「17個日本成長戰略重點領域」與台灣在多個領域具高度合作空間，盼台日續深化交流合作關係。此外，期盼日本能與台灣早日洽簽經貿夥伴協定（EPA）並協助台灣儘早加入CPTPP，進一步深化台日經貿關係，攜手促進區域繁榮與發展。

平將明致詞時說，目前正值日本黃金週期間，許多國會議員利用此一時機出訪交流，很高興有機會訪問台灣與各界進行意見交換，同時樂見台日雙方在國會議員互動及人員互訪等方面的交流日益密切，期盼未來在相關領域持續深化合作。

日本 眾議員

上一則

黃國昌：新北市長初選民調 我「60歲以上輸到不支倒地」

下一則

張凌赫赴台會愛上自由？梁文傑：他只是在演勇敢的將軍

延伸閱讀

日官房長官籲確保航空透明 林佳龍表達肯定

日官房長官籲確保航空透明 林佳龍表達肯定
巴拉圭總統潘尼亞 下月將訪台國事訪問

巴拉圭總統潘尼亞 下月將訪台國事訪問
台外交部：林佳龍完成史國行程 展現台灣走向世界決心

台外交部：林佳龍完成史國行程 展現台灣走向世界決心
台總統府：賴清德指派林佳龍出訪史瓦帝尼

台總統府：賴清德指派林佳龍出訪史瓦帝尼

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
據聞為出事地點的甘肅縣甘加草原。示意圖。(取自人民夏河網)

苗栗派出所長與親友赴中國旅遊 巴士翻車 1死12傷

2026-04-25 08:50
美國太空人林琪兒（右）23日參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

2026-04-23 22:11
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23

超人氣

更多 >
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟