殺害技術長吞刀自傷 雲云前董座曾志新判無期徒刑

雲云科技前董事長曾志新（中）。（本報系資料照片）

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷；曾認罪，檢方對他求處無期徒刑，曾的律師建請判刑10年，台北地院國民法官法庭今宣判，依殺人罪判處曾無期徒刑。可上訴。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾下手後自殘送醫，但保住性命。

檢察官會同法醫相驗，梁姓技術長頸部、背部等全身有多處刀傷，曾志新自傷後住院治療多日，出院移送檢方追查刑責，被訴殺人罪，羈押迄今。

曾志新認罪，歷次出庭表示，不能生育是他最大的痛，卻遭匿名帳號攻擊「不辦尾牙，春酒不怕絕子絕孫」進而犯下人生最大的錯誤；曾表示，公司2024年9月遭到匿名帳號攻擊，造成團隊運作受極大影響，他和同事都受傷，懷疑是梁做的。

曾志新說，匿名帳號後來攻擊客戶的使用系統，雲云在全球有20幾萬名客戶，在很短時間內又發生公司核心資料被盜取等，2024年公司至少虧損了7000萬元(新台幣，下同，約235.5萬美元)。

曾志新陳述表示，案發前一晚他睡得很不好，早上去公司時心情低落，最後失去理智；曾表示，他是個很正面的人，曾有過自殺、殺害梁及與梁同歸於盡的念頭。

曾志新還說，他知道自己罪該萬死，但希望大家不要相信他是個霸凌員工的老闆，他會在獄中好好服刑，在監獄裡面自我反省，希望法官給他一次改過自新機會，去修補他所造成的傷害。

曾志新的律師表示，曾志新沒有前科紀錄，且已與梁的家屬達成和解，條件是曾名下全部雲云科技股票、市值約3900萬元加上曾的妻子借貸到的200萬元現金約4000萬賠償，請求合議庭判曾志新10年徒刑。

檢察官表示，梁的家屬不願原諒曾志新，曾透過律師發存證信函給家屬證明有道歉，曾雖稱在看守所抄心經迴向給梁，但梁是基督徒；檢察官說，職場不是刑場，本案是職場霸凌，曾的殺人動機及情境不符合減刑事由，建請法院判曾無期徒刑。