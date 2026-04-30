我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

鄰宅遭占屋 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

台軍購條例卡關 美前官員：讓美質疑台灣防衛承諾態度

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯林克於2019至2021年擔任美國國防部東亞事務副助理部長，30日接受中央社訪...
柯林克於2019至2021年擔任美國國防部東亞事務副助理部長，30日接受中央社訪問提到，台灣需要多樣化的防衛能力，這需要一定的國防支出才能達成。(中央社)

台灣國防特別條例草案尚待立法院朝野協商，前美國國防部副助理部長柯林克今天表示，美國跨黨派對台灣壓倒性支持，但關注中國對台威脅的美國人，會開始質疑台灣內部對國防特別預算的爭論，是否反映台灣人對自身防衛承諾的真實態度。

柯林克（Heino Klinck）於美國總統川普（Donald Trump）第一任期，自2019年至2021年擔任國防部東亞事務副助理部長，並在2019年訪問台灣，當時是美中1979年建交後，訪台的五角大廈最高層級官員；柯林克近期訪台，下午接受中央社訪問。

針對台灣立法院未能在4月通過國防特別條例是否會影響美國對台支持，柯林克認為，美國跨黨派對台灣仍有壓倒性的支持，但現在的挑戰在於每一位關注中國挑戰、關注中國對台威脅的美國人，都會質疑台灣內部關於國防特別預算的爭論，是否反映了台灣人對自身防衛承諾的真實態度。

川普即將於數周後會晤中國國家主席習近平，外界關注是否影響美國對台軍售；柯林克指出，美國對台的「六項保證」是既定保證，且是在川普的總統第一任期解密，也看不出川普政府會背離「六項保證」，但台灣內部對國防特別預算的爭論和延宕，所造成對美國後續對台軍售的負面影響，可能遠比習近平所能造成的影響大。

柯林克表示，台灣軍備在歷經數十年的廢弛，這幾年在投資國防上取得重大進展，他很難幫國民黨內部爭論國防特別預算找到正當理由，只希望是基於程序、流程等客觀原因，不願推測國民黨反對特別預算是存在政治動機；台灣沒有時間揮霍，今天訂購的東西，明天是拿不到的，所以一昧地等待只會讓事情更糟。

對於國防特別預算將採購各式無人載具，柯林克讚賞，台灣領導階層意識到，過去所做的已經不夠，基於烏俄戰爭和其他衝突所得到教訓，台灣需要多樣化的防衛能力，需要平時監控和掌握海空域，這時候需要傳統載台，但戰時則需要其他類型系統，承平時期所需要的裝備，戰時就沒有那麼實用。

柯林克指出，這也是國防預算需要達到一定水準，才能應對各種突發事件，台灣政界若能在國防支出議題團結一致，將產生多重影響，不僅增強台灣的嚇阻（deterrence），也向中國傳遞台灣將捍衛民主的訊號，也讓中國知道，若對台灣動武，台灣不會輕易屈服。

柯林克進一步指出，台灣是島嶼，有鑑於戰時可能的封鎖，所以需要在事前就囤儲物資，以及具備自主生產能力，烏克蘭的經驗已經提供台灣很好的示範。

柯林克去年5月隨美國智庫「大西洋理事會」訪台，並晉見總統賴清德，談及台灣在這一年於國防和全社會防衛韌性的進展；他指出，台灣政府與民間更嚴肅看待威脅，也展現在漢光軍演，而他自1990年代末期開始造訪台灣，也觀察到台灣社會發生變化，例如影集「零日攻擊」在電視上播出，這在幾年前無法想像，也代表台灣人民開始思考自由民主所受到的威脅。

柯林克說，他認為越來越多台灣人明白，不能把一切視為理所當然，若當中國得逞後，台灣將不會有民主，只會變成現在的香港，和其他中國城市沒有兩樣。

五角大廈 川普

上一則

巴拉圭總統潘尼亞 下月將訪台國事訪問

下一則

殺害技術長吞刀自傷 雲云前董座曾志新判無期徒刑

延伸閱讀

美印太司令：台灣投資自身國防很重要 不能讓雞挨餓

美印太司令：台灣投資自身國防很重要 不能讓雞挨餓
美參議員致函台立院促審國防預算 預期將公布最新對台軍售

美參議員致函台立院促審國防預算 預期將公布最新對台軍售
「讓雞挨餓，蛋跟雞都得不到」美印太司令籲台灣通過國防預算

「讓雞挨餓，蛋跟雞都得不到」美印太司令籲台灣通過國防預算
路透：美議員致函立委 稱華府數周內批准對台軍售

路透：美議員致函立委 稱華府數周內批准對台軍售

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
據聞為出事地點的甘肅縣甘加草原。示意圖。(取自人民夏河網)

苗栗派出所長與親友赴中國旅遊 巴士翻車 1死12傷

2026-04-25 08:50
美國太空人林琪兒（右）23日參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

2026-04-23 22:11
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域