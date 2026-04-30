巴拉圭總統潘尼亞 下月將訪台國事訪問

台賴清德總統（右）前年520就職時，巴拉圭總統潘尼亞（左）訪台祝賀。（台總統府提供）

台外交部發布新聞稿表示，巴拉圭共和國總統潘尼亞（Santiago Peña）應台政府邀請，下月7日至10日率團到台灣國事訪問，團員包括外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Riquelme）和總統府秘書長西梅內斯（Francisco Javier Giménez）等政府官員。

台外交部指出，此行是潘尼亞自2023年8月就任以來第二度訪台，也是首度訪台國事訪問，為表達台政府對潘尼亞蒞訪的禮遇與重視，台賴清德 總統將於5月8日以隆重軍禮歡迎、國宴款待及頒贈采玉大勳章，以表彰潘尼亞對台巴邦誼的貢獻。

台外交部表示，潘尼亞在台期間將見證多項雙邊合作交流文件簽署儀式、參訪南部科學園區管理局，以及接受國立台灣科技大學頒贈榮譽博士學位並與巴國在台留學生互動；另為強化台巴兩國經貿往來並促進與台灣企業對接交流，巴國指標性企業代表同時間也將組團隨同潘尼亞來台舉辦巴拉圭投資商機說明會，拜會台灣對接相關業者並與潘尼亞一同出席外交部長林佳龍歡迎晚宴。

台外交部指出，台巴建交迄今69年，兩國邦誼篤睦，政府高層交流頻密，多年來雙方持續在教育、公衛、農業及科技等領域共同推動嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定。外交部將以總合外交政策持續積極推動榮邦計畫，結合政府與民間力量提升雙邊經貿交流及永續發展，深化互惠共榮的夥伴關係。