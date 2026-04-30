鄭麗文接受彭博專訪表示 已請求訪美時能與川普見面

國民黨主席在接受彭博訪問時證實，已向美方提出請求，希望訪美期間能與美國總統川普會面。 (路透)

計畫訪美的國民黨 主席鄭麗文表示，她已請求與美國總統川普會面；她將自己形塑為一名能透過與世界主要經濟體對話、進而防止兩岸衝突的領導人。

鄭麗文4月30日接受彭博專訪時證實，她已提出與美國總統川普會面的請求，但她也表示，可能性並不是很高。

鄭麗文說，「只要是對和平有幫助的事情，如果可以見到川普總統，我們是求之不得」。

台灣政治人物很少會尋求與美國高層官員會面，美國是台灣在軍事和外交上最大的支持者。台灣官員與外國領導人直接接觸，可能會激怒北京。2016年，時任台灣總統蔡英文 與當時的美國總統當選人川普通了電話，引發中國的正式抗議。

但北京方面可能對鄭麗文此舉持正面態度。鄭麗文在訪談中還表示，她支持川普說出反對台灣獨立。彭博去年9月報導稱，中國國家主席習近平 再次敦促美國改變其幾十年來在台獨問題上的立場描述，也就是從「不支持」台獨轉為「反對」台獨。

川普如果改口，對北京來說將是一場重大的外交勝利，且與台灣執政的民進黨立場背道而馳。民進黨認為，這個擁有2,300萬人口的島嶼是一個事實上的獨立國家，理應獲得更大的國際承認。一位台灣高級官員本月表示，擔心川普可能會在與習近平的峰會中在台灣問題上讓步。

鄭麗文表示，「我想它可能可以取得更進一步的與北京之間的信任吧」，「因為從不支持到反對，基本上語氣上還是的確有很大的不同」。

她補充說，「如果台獨已經不是選項，那我相信兩岸關係會很快速的得到改善。」

自從去年秋季當選國民黨主席以來，鄭麗文就讓台灣政壇大受震動。迄今她最引人注目的動作就是高調訪問北京，這是現任國民黨主席十年來首度訪問中國。在與習近平共進午餐時，鄭麗文說，希望台海不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤；習近平則表示，要把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

鄭麗文曾表示，她計畫6月訪問美國，不過具體時間尚未確定。她計畫在為期約10天的訪問期間會見美國官員和美國僑民。

當被問及是否從習近平那裡感受到他會贊成她訪美時，鄭麗文說，是的，當然。

上周，台灣取消總統賴清德出訪史瓦帝尼的行程，並表示，模里西斯、塞席爾和馬達加斯加三國應北京要求不讓賴清德飛越。

此事代表北京方面可能升高對賴清德政府的孤立作為，在中國眼中，賴清德是「分離主義分子」。

雖然現在下結論還為時過早，但鄭麗文的這些高調舉動引發了外界臆測她將在2028年參選總統，儘管她本人否認這個想法。

鄭麗文在採訪中表示，「我目前沒有任何這樣的想法或計畫」，「因為我當下的工作就已非常繁重，所以一定要把現在的工作做好，包括國內選舉和到美國的訪問」。

賴清德政府堅持提出創紀錄的新台幣1.2兆元國防特別預算，以購買頂尖防空系統、抵禦中國可能的入侵，鄭麗文公開反對。

她30日受訪重申了這一立場，表示國民黨雖然支持從美國購買武器來自衛，但擔心軍費開支中存在貪污腐敗問題。

她說，「我們不可能空白授權，不可能開給民進黨一個空白支票」，「 因為非常坦誠的講，我們對民進黨這個執政黨毫無信心，我們非常擔心這中間會有很多弊案，有很多貪污的事情發生」。

民進黨國際事務部主任陳文昊駁斥了這一說法，並批評國民黨以此為藉口阻撓法案，並稱國防部已多次在向立法委員的秘密簡報中披露了特別預算的涵蓋項目。