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繼福建之後 陸公告上海居民可赴金馬旅遊

台灣新聞組／北京─台北即時報導
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由上海市旅遊行業協會組成的11人踩線團，27日率先循小三通抵達金門展開3天2夜踩...
由上海市旅遊行業協會組成的11人踩線團，27日率先循小三通抵達金門展開3天2夜踩線行程，副縣長陳祥麟、觀光處長許績鑫日前都到場迎接。(記者蔡家蓁／攝影)

大陸文旅部今年2月初宣布將開放上海民眾到金馬旅遊，在「五一」假期前夕，大陸福建省、上海市昨陸續公告，即日起上海居民可向兩地出入境管理機構申請赴金門、馬祖旅遊簽注。上海成為繼福建省後，大陸第二個正式恢復到金馬旅遊的省市。

2月初國共智庫論壇後，大陸文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。陸方昨宣布可申辦赴金馬的旅遊簽注，等同政策正式落地。

陸委會昨回應，台方小三通本就未限制中國居民身分，是對方自己限制，所以在對方正式開放後，台方會依相關規定受理申請案。

上海市文旅局昨公告，即日起上海居民可透過上海市、福建省具備相關條件的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和自由行，並按規定向兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。福建省出入境管理單位昨稍早也公告，即日起在福建的上海戶籍居民可憑身分證向福建省出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證（大通證）及赴金門、馬祖個人旅遊或團隊旅遊簽注。

大陸方面2024年8月、9月分別開放福建省居民到馬祖、金門旅遊，去年光是金門就有近20萬人次陸客持旅遊簽注到訪，如今首度擴展到上海。新舉措消息，昨在小紅書等平台引起大陸網友熱烈討論。

福建省文旅廳昨公告76家「赴金馬遊旅行社名單」，其中19家備註為「赴台遊組團社」，增添想像空間。上海市文旅局也於下午公告12家「赴金馬遊組團旅行社名單」。

另外，4月7日陸方致函台方籲請恢復兩岸直航，台方交通部民航局27日重申陸委會發布的5點說明，並指迄今為止已開放15個定期航班航點、13個包機航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。包機航點從2023年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。

針對台方交通部強調包機航點無任何兩岸業者提出申請，大陸國台辦昨指控民進黨政府，即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理方式予以阻攔，並批民進黨政府「單方面破壞協議」，將正規直航點違規改為手續繁雜的包機點，甚至即便有航空公司提出申請也以勸阻、不受理等方式加以阻攔」。導致兩岸航空公司運營成本增加、兩岸同胞往返繁瑣不便。

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