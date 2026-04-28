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拒當凱子通過1.25兆軍購？鄭麗文：死這條心

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國民黨主席鄭麗文28日接受網路專訪，說明「鄭麗文路線」。（圖／「中午來開匯」提供...
國民黨主席鄭麗文28日接受網路專訪，說明「鄭麗文路線」。（圖／「中午來開匯」提供）

軍購特別條例草案仍待朝野協商，賴政府希望在野支持1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）的行政院版本。國民黨主席鄭麗文昨表示，美方有發價書的部分會趕快處理，其他不可能空白背書，期待國民黨空白授權通過1.25兆元，「死了這條心，絕無可能」。

美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯日前與民眾黨主席黃國昌會面。黃國昌事後證實此事，他說AIT來拜會就是想遊說民眾黨，「他們之前採取的立場，基本上是支持民進黨政府所提的1.25兆元」，他很有耐心地解釋民眾黨立場，對方也當場詢問：「民進黨那邊，難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆元嗎？」

民眾黨秘書長周榆修批評，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保綠友友「上一個8年吃太陽能，下一個8年要吃軍火」。

民進黨立委林楚茵則回批，這是刻意假借美方名義混淆視聽。她說，美方一貫立場是支持台灣「全面性」提升自我防衛能力，也支持行政院提出的1.25兆元國防特別預算，在野黨營造「美方也希望打折」錯誤資訊，實際上只是替自己拖延軍購、阻礙台灣提升自我防衛能力找藉口。

立法院長韓國瑜5月6日將再召集第4次朝野協商，國民黨今將舉行黨團大會討論預算金額。

鄭麗文昨接受網路專訪時說，軍購有所謂8000億元、9000億元版本，數字不確定的原因在於沒有官方的數字，國民黨「3800億+Ｎ」意思是，若有第二批發價書來，立法院程序絕不拖延，這是最務實、最快的路線，而且對人民負責，裡面絕對不會有冤枉錢、不會變成凱子。

鄭麗文指出，國民黨版軍購特別條例草案規定未來預算還會再審，第二批來了可再加編，分階段編就不需要凍結；有人說要先編第二批140億美元，但因美國總統川普要訪陸，美方停頓了，若最後不來，多框列的這4、5000億元，讓人質疑會不會被民進黨拿去亂花？

鄭麗文解釋，現在通過3800億元或8000億元是一樣的，都要美國正式通過給發價書預算才能編，不知大家為何要去糾結數字；她已和美方及外國說明很多次，他們都能理解，「AIT的壓力較大，我也可以理解」，問題是1.25兆元絕不可能，至於商購或投資台灣做無人機，可以討論，但要有具體內容。

國民黨立委牛煦庭說，藍營內部本就要協調、因應狀況調整，最後要用哪個方案作為基礎，要經黨團大會嚴謹程序討論定案。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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