新潮流金主、力麒前董座郭銓慶 涉內線交易移送北檢

新潮流大金主、力麒建設總裁郭銓慶(中)涉證交法遭檢調約談。(記者邱德祥／攝影)

台灣力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，也是民進黨新潮流金主，被控在2021年間，藉由力麒建設處分台北市松江路土地利益案，以及宏易創新國際公司私募股票案，利用親友帳戶買股套利，涉及內線交易，調查局今兵分20路搜索，約談郭銓慶等6名被告到案，郭銓慶稍早移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法偵辦。

同案約談包括郭銓慶特助裴慧娟、力麒時任副董洪能租、宏易創新國際總經理林曼麗、林女丈夫沈振家、力麗集團董事李靜綺；檢調同步以證人身分約談郭銓慶妻子與兒子。

據調查，2021年10月27日立麒建設發布重訊，計畫處分台北市松江路162號地下二層、以及162之1號地下二層共二戶土地及建物，處分利益分別為2億4200萬元(新台幣，約814萬美元)、4400萬元(約148萬美元)，總計2.86億元(約962.4萬美元)，郭銓慶在重訊公告前，事先買股票套利。

檢調另查出，2024年9月20日，宏易創新國際公司重訊，指公布董事會決議私募2萬張股票，預計募集1億5200萬元(約511.5萬美元)，其中力麒建設是可能應募人；郭銓慶等人疑使用親友的證券戶，在消息公開前買入宏易股票，不法獲利釐清中。