瑞士司法機構解凍拉法葉案鉅款 汪家取回6.7億美元

據瑞士媒體披露，汪傳浦長子汪家興定居於瑞士沃州，是當地知名的慈善家。圖為沃州日內瓦湖畔的風景。中央社

1990年法國湯姆笙公司在台代理商汪傳浦，因涉海軍上校尹清楓命案及拉法葉艦、幻象戰機採購等重大軍購弊案，長期居住英國，並於2015年在當地過世。近日瑞士 司法當局解凍帳戶，並歸還汪家6.7億美元，瑞媒關注鉅款。

瑞士媒體週日晨報（Le Matin Dimanche）最早披露鉅款歸還消息。根據報導，經過25年來的國際調查、資產凍結和包括在瑞士、澤西島、開曼群島等地的訴訟，瑞士聯邦司法部 （FOJ）已於三月底決定解凍並返還約6.7億美元於汪家。

瑞士展望報（Blick）並報導，這筆資金來源於台灣與法國之間具爭議的軍售交易金額極為龐大，台灣裔英國公民59歲汪家興（汪傳浦長子），與其兄弟姐妹一同從瑞士取回超過6.7億美元資金。

報導中並稱，汪家興居住於瑞士沃州，在當地以慈善家身分聞名，其財富來自其父親汪傳浦於生前經手的交易，但因涉及洗錢，無法返回故鄉台灣。其財富部分涉及台灣向法國購買軍艦與幻象戰機時所支付的非法款項。儘管當時明令禁止，仍有佣金交易其中，其部分資金存放於瑞士銀行帳戶。

汪家興的律師向週日晨報表示，汪家興並未參與1990年代的相關軍火交易。汪家發言人也向展望報表示，台灣最高法院都已確認汪家興與其兄弟姊妹並未涉及任何犯罪。

瑞士聯邦司法局對此案表示，經過20餘年的調查，遭凍結的資產無法充分證明其與貪污行為有所關聯，因此解除凍結。