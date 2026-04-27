我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理三世將於今日抵達華盛頓…今日5件事

緬因州夫妻買帆船在佛州過水上生活 每月開銷僅1200元

瑞士司法機構解凍拉法葉案鉅款 汪家取回6.7億美元

中央社蘇黎世27日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
據瑞士媒體披露，汪傳浦長子汪家興定居於瑞士沃州，是當地知名的慈善家。圖為沃州日內...
據瑞士媒體披露，汪傳浦長子汪家興定居於瑞士沃州，是當地知名的慈善家。圖為沃州日內瓦湖畔的風景。中央社

1990年法國湯姆笙公司在台代理商汪傳浦，因涉海軍上校尹清楓命案及拉法葉艦、幻象戰機採購等重大軍購弊案，長期居住英國，並於2015年在當地過世。近日瑞士司法當局解凍帳戶，並歸還汪家6.7億美元，瑞媒關注鉅款。

瑞士媒體週日晨報（Le Matin Dimanche）最早披露鉅款歸還消息。根據報導，經過25年來的國際調查、資產凍結和包括在瑞士、澤西島、開曼群島等地的訴訟，瑞士聯邦司法部（FOJ）已於三月底決定解凍並返還約6.7億美元於汪家。

瑞士展望報（Blick）並報導，這筆資金來源於台灣與法國之間具爭議的軍售交易金額極為龐大，台灣裔英國公民59歲汪家興（汪傳浦長子），與其兄弟姐妹一同從瑞士取回超過6.7億美元資金。

報導中並稱，汪家興居住於瑞士沃州，在當地以慈善家身分聞名，其財富來自其父親汪傳浦於生前經手的交易，但因涉及洗錢，無法返回故鄉台灣。其財富部分涉及台灣向法國購買軍艦與幻象戰機時所支付的非法款項。儘管當時明令禁止，仍有佣金交易其中，其部分資金存放於瑞士銀行帳戶。

汪家興的律師向週日晨報表示，汪家興並未參與1990年代的相關軍火交易。汪家發言人也向展望報表示，台灣最高法院都已確認汪家興與其兄弟姊妹並未涉及任何犯罪。

瑞士聯邦司法局對此案表示，經過20餘年的調查，遭凍結的資產無法充分證明其與貪污行為有所關聯，因此解除凍結。

司法部 瑞士

上一則

台國防特別條例採購項目、匡列金額無共識 5/6再協商

延伸閱讀

奧班親信瑞士資產涉違法 匈牙利新政府鎖定調查

奧班親信瑞士資產涉違法 匈牙利新政府鎖定調查
7旬華翁失蹤1年 消失前帳戶領光、買百萬黃金 FBI調查

7旬華翁失蹤1年 消失前帳戶領光、買百萬黃金 FBI調查
瑞士多地鴿患延燒 民眾動保團體批評撲殺禁餵措施

瑞士多地鴿患延燒 民眾動保團體批評撲殺禁餵措施
怪川普打伊朗被拖累 阿聯尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油

怪川普打伊朗被拖累 阿聯尋求美元金援 恐被迫改人民幣賣油

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
台美關係示意圖。(本報系資料照)

賴清德專機遭撤飛航許可 美：這些國家在中國要求下行事

2026-04-22 13:20

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患
白宮槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門