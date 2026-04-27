台國防特別條例採購項目、匡列金額無共識 5/6再協商

台立法院長韓國瑜27日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。（本報資料照片）

台立法院長韓國瑜 今天再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，進入包括採購項目、匡列金額等關鍵條文，朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。韓國瑜在散會前宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨 及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。

韓國瑜繼15日召開朝野黨團協商後，23日下午2時再度邀集朝野黨團協商，研商國防特別條例草案，對於預算執行規定、實施期間等條文，朝野達成共識；但在關鍵條文，如採購項目、匡列金額等仍無共識，韓國瑜表示27日下午將再度召集朝野協商。

韓國瑜今天召開黨團協商，受邀出席的國防部長顧立雄在會前受訪提到，近日在澎湖西南海域有數艘中共軍艦結合空中兵力進行演練，相關動態國軍都有嚴密掌握，而當敵情威脅日益升高下，整體國防預算、尤其這次特別預算，都是經過整體規劃，希望朝野支持，「我們因應敵情威脅絕對不是信口開河」。

協商開始後，朝野先就國防特別條例草案中，關於採購項目交換意見，但彼此看法不一。顧立雄說，行政院版列出7類的具體項目及相關金額，8年新台幣1.25兆元的金額就是按照這些項目列出。

國民黨立委徐巧芯建議，是否可先跳過此條，討論國防特別條例草案要匡列多少金額，民進黨團總召蔡其昌表示不反對，先把上限確定，也期盼這個範圍可以接近國防部的期待。

民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團支持軍購，原來的金額上限為4000億元，但黨團已多次表達，只要第2批次軍購有明確訊息、肯定的項目，政府讓人民知道要買什麼，民眾黨團可以考慮調整納入。

徐巧芯提到，國民黨支持合理的建軍，國防部的1.25兆元是把軍售、商購及委製放在一起，國民黨認為應該要分開比較務實，先處理比較緊急的軍售部分，而經過她衡平計算後，全部軍售最基本的支持大概是8000億元。

由於朝野無法達成共識，會議主席韓國瑜宣布休息，讓朝野溝通。休息時間結束、韓國瑜宣布開會後表示，有黨團正式提出，關於項目跟金額要調整的話，要經過黨團大會通過、要徵詢黨團成員的意見，因此訂於5月6日下午3時再次召開朝野協商。韓國瑜語畢宣布散會。